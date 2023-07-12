Bolu’da ormanlara giriş, parklara ‘ateş’ yasağı

Bolu'da ormanlara giriş ile milli ve tabiat parklarında ateş ve mangal yakılması yasaklandı.

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Bolu Valiliği’nce orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; 15 Temmuz ile 30 Eylül tarihleri arasında bir dizi tedbir uygulanacak.

Buna göre, milli ve tabiat parklarında ateş ve mangal yakmak yasaklandı ayrıca ormanlara girişe izin verilmeyecek.

Tedbirler kapsamında; Yedigöller Milli Parkı’nda kamp amaçlı ateşli piknik yasaklanırken, Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük, Ayıkayası, Göksu, Beşpınarlar, Sünnet Gölü, Sülüklügöl, Karagöl ve Kargalı Gölcük tabiat parklarında sadece piknik tüpü kullanımına izin verildi.

Kentte ayrıca kamping işletmeleri haricinde; orman içinde ya da bitişinde kamp yapılması, çadır kurulması ve ormanlara yakın yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılması yasaklandı.(DHA)