Bolu’yu karıştıran atama: Damattan sonra yeğene de kadro…

Bolu İl Özel İdare Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, 8-9 yıldır mevsimlik işçi olarak çalışan kişiler yerine iki yıl önce işe aldığı yeğenini kadroya geçirince işçiler isyan etti. Başkanının yeğeni Hayati Baştürk, beden işçisi olarak işe alınıp tekniker belgesi verilerek kadroya geçirildi. İşçiler İl Genel Meclisi’ndeki parti gruplarıyla görüşerek haksızlığın giderilmesini istedi

Veli TOPRAK

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Bolu İl Özel İdare Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, 8-9 yıldır mevsimlik işçi olarak çalışan kişiler yerine iki yıl önce işe aldığı yeğenini kadroya geçirince işçiler isyan etti. İşçileri Vali'yi ziyaret ederek haksızlığa çözüm bulunmasını istedi.

DAMATTAN SONRA YEĞEN

AKP'li Yaşar Yüceer, daha önce damadı Fatih Çobanoğlu'nu elektrikçi olarak işe almıştı. Mevsimlik işçi statüsündeki yeğeni Hayati Baştürk'ü de ‘beden işçisi' olarak işe başlatıp iki yıl içinde kadroya alması Bolu'da gündemi oluşturdu. Aynı statüde 7-8 yıldır işçi olarak çalışan mevsimlik işçiler, torpilli atamaya tepki gösterdiler.

VALİ'E GİTTİLER

Kadro beklerken AKP'nin Başkanının kendi yakınana torpil yapması üzerine işçiler Vali Erkan Kılıç'ı ziyaret ettiler. Sosyal medyada konu gündeme gelince Vali, işçileri makamına davet ederek dinledi. İşçilere “Haksızlık yapıldı mı?” diye soran Vali, “evet” cevabını üzerine “ilgileneceğim” yanıtını verdi.

5 YIL OLDU, BEN BEKLİYORUM

Haksızlığa uğrayan işçilerden Eyüp Güler, SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Benim 4 yılım bitti, beş yıla girdim. İçimizde 6,7,8 senedir beden işçisi olarak çalışanlar var. Beş ay 29 gün sözleşme imzalıyoruz, karşılığında ‘beden işçisi' yazıyor. Başkanının yeğeni de 2020 sonunda başladı, onun da ‘beden işçisi' yazıyor. Ancak daha sonra ‘tekniker belgesi' verilmiş, kadroya geçirmek için. Kılıfa uydurmuşlar.”

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

AKP'deki torpile CHP'li yöneticiler tepki gösterdi. İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanı Erhan Beykoz, “8 yıldır belirli süreyle çoluk çocuğuna ekmek bulmaya çalışan işçi kardeşlerimizin yerine Meclis Başkanının yeğeni belirsiz süre diye kadroya alınması diğer işçi kardeşlerimizi rahatsız etti. Alınacak işçilerin isimleri ve nereden geldiğiyle ilgili bize bilgi verilmez. 22 Meclis üyesinin bilgisi yok. İşçilerin tamamı İl Özel İdaresi Başkanı, İl Genel Sekreteri ve Vali'nin onayıyla işe başlar” dedi.

CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu, “AKP'de bir tanıdığınız varsa hiçbir sıkıntı yaşamadan, çok iyi maaşlarla iş bulma olasılığınız oluyor. Bolu'da mevsimlik işçi olarak çalışan kardeşlerimiz mağdur oldu. Yerelde iktidar olan kim olursa olsun, beden gücüyle çalışan işçi ise torpilli alım, hak yemektir. Bunu yapan kim olursa olsun. Bu doğru değil. Tavrımızı herkese gösteririz” dedi.