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Borcunu alamadı: Evin önüne böyle bomba attı

Adana'da parasını alamayan kişi, alacaklısının evinin önüne ses bombası attı. Şüpheli kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Yayınlanma: 12:21 - 24 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde, sokağa giren kişi, bir evin önüne ses bombası atıp, kaçtı. Mahalleli, durumu polise haber verdi.

Güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti.

Parasını alamayan şüphelinin, alacaklısının evinin önüne ses bombası attığı belirlendi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Ses bombasının atıldığı ve patladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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