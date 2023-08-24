Börekçide silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Küçükçekmece’de börekçide arkadaşlarıyla otururken motosikletli iki kişi tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Hakan Özer’in uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Yenimahalle Salih Tamcı Sokak'ta, 10 Ağustos 2023'te meydana gelen olayda, çalıştığı iş yerinin yanındaki börekçide arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada, motosikletli iki kişi tarafından ateş edilmesiyle 2 çocuk babası Hakan Özer (30), olay yerinde hayatını kaybetmişti.

O sırada orada bulunan bir kişi de kolundan yaralanmıştı. Hakan Özer'in uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, seyir halindeki motosikletin arkasında oturan kişi, börekçinin önünde oturan Hakan Özer ve arkadaşlarına ateş açıyor.

“KURŞUNLARDAN BİRİ EŞİMİN KALBİNE İSABET EDİYOR”

Olayı anlatan eşi Aslı Özer, “Eşim o gün dükkana gitmek için evden çıkıyor. Olaydan 2-3 dakika önce benimle konuşuyor. Birazdan çıkıp eve geleceğini söylüyor. Çalıştığı dükkanın ilerisindeki börekçide arkadaşlarıyla birlikte oturuyorlar. Bu esnada bir motosiklet geçiyor. İki kişiler. Biri motosiklette ayağa kalkıp ateş açıyor. Kurşunlardan biri eşimin kalbine biri de orada bulunanlardan birinin koluna isabet ediyor. Eşim, birkaç dakika içinde hayatını kaybetmiş” diye konuştu.

“HARAÇ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Eşi Hakan Özer'in çalıştığı iş yerinden haraç vermemek için öldürüldüğü söylentilerinin asılsız olduğunu belirten Aslı Özer, “Öyle bir şey yok. Olsa arkadaşları, biz biliriz. Tamamen asılsız. Herkes bir şeyler söylüyor. Ne emniyet ne de biz öyle bir şey bilmiyoruz. Haraç diye bir şey söz konusu değil. Öyle bir şey olsa eşim bunu emniyete bildirirdi. Olayın üstünden 15 gün geçti, karakola da gittik ama herhangi bir bilgi verilmedi. ‘Araştırılıyor' deniyor, biz de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE PROFESYONEL BİRİLERİ TARAFINDAN KATLEDİLMESİNİ AKLIM ALMIYOR”

Olayın bir an önce çözülmesini istediğini söyleyen Özer, “Ortada hiçbir şey yokken eşimin böyle profesyonel birileri tarafından katledilmesini aklım almıyor. O gün bana eve geleceğini söylüyor ve ben 1 saat sonra eşimin ölüm haberini alıyorum. Bu olayın hiçbir şekilde üstünün örtülmesini ya da faili meçhul olarak kalmasını istemiyorum. 2 küçük evladımız var. Eşim de çok gençti, 30 yaşındaydı. Bir insanı öldürmek için bu kadar ne olmuş olabilir? Bunun bir an önce çözülmesini istiyorum” dedi.

“OĞLUMUN KATİLLERİ BULUNSUN”

Anne Perihan Özer ise “Benim oğlumu öldürenlerin, katillerinin bulunmasını istiyorum. Devlet bana yardım etsin. Oğlumun katilleri bulunsun. Kim yaptı? Niye yaptılar bilmiyorum. Hiçbir şey yoktu. Oğlum işine, işinden evine geliyordu. Oğlumu neden öldürdüler?” diye konuştu. (DHA)