Boş buldukları yerde kestiler, derisini yüzmek için iş makinesine astılar!

İstanbul Esenyurt'tan çirkin görüntüler... Yüzlerce kişi yasak olmasına rağmen kesim alanları yerine boş arsalarda kurban kesti. Bazıları ise yüzmek istediği hayvanı kepçeye astı.

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İstanbul’un en kalabalık ilçesi Esenyurt’ta, kesim alanları dışında birçok boş arsada vatandaşlar kurbanlarını kesti. Kesim merkezinin hemen yanında kepçelere asılarak deri yüzme işlemleri gerçekleştirildi.

Yasak olmasına rağmen Esenyurt’ta birçok noktada kaçak kesimler yapıldı. Kesim sırasında küçük yaşta çocukların da bulunması dikkat çekti. Boş arazide kurban kesen vatandaşlardan İlyas Adıyaman, şunları söyledi:

– Otopark ve oto yıkama gibi birkaç yere sorduk, kimse yer vermedi. Yer olmadığı için mecburen kendi çabamızla hallettik. Burayı da her sene olduğu gibi temizleyip çöpe atacağız.

– Kesimhaneden sıra alamadık. Bir hafta önceden başvuru yaptık, ama sıra yoktu. Parçalayacak da yerleri yoktu, çok dar bir alandı.

– Eğer kesimhanede kesmiş olsaydık, tabii ki daha temiz olurdu. Bu et şimdi 3 kez yıkanacak. Ama kesimhanede daha uygun bir yerde yapmış olsaydık yıkanmazdı.

– Kurbanı babam kesti. Kendisinin kasaplığı var. Her işi yapar. 5 ya da 6 seneden fazla kasaplık tecrübesi var.

KEPÇEYE ASTILAR



Esenyurt’taki kesim merkezinin hemen yanındaki boş arsada da onlarca kişi kesim yaparken, kesilen kurbanlıklar kepçelere asılarak deri yüzme işlemleri gerçekleştirildi.

(DHA)