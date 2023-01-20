Boşandığı avukat eşini yaralamıştı… 27 yıl hapis cezası aldı

Eskişehir'de tartıştığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz ile araya giren Furkan S.'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Mete Arslanoğlu'na 'kasten öldürmeye teşebbüs' dahil 5 suçtan 27 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

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Tepebaşı ilçesinde, tartıştığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz ile araya giren Furkan S.’yi tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan ve dosyası Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen Mete Arslanoğlu, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Mete Arslanoğlu, Merve Gül Durmaz ve Furkan S. ile taraf avukatları katıldı

Durmaz, can güvenliğinin olmadığını savunarak, “Yaşadığım olay nedeniyle sağlık sorunlarım ortaya çıktı. Mental ve psikolojik olarak çok yıprandım. Kızım da bu olaydan dolayı çok etkilenmiştir. Olay nedeniyle hem ben hem kızım terapi görmeye başladık. Bu olaydan önce sanık hakkında defalarca şikayetçi olmama rağmen caydırıcı ceza verilmemiştir. Sanık daha da hiddetlenerek, eylemlerine devam etmiştir. Sanığın hak ettiği cezayı en üst seviyeden verilmesini talep ediyorum. Benim ve ailemin can güvenliği yoktur. Bu yüzden sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

Furkan S. de kendisi ve ailesi için endişe ettiğini anlatarak, “Sanığı hiç tanımama rağmen bana ateş etmiştir. Bana zarar vermiştir. Bundan dolayı korkularım vardır. Sanık bana ilerde zarar verebilir. Bu yüzden sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

‘YARALAMA VEYA ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM’

Sanık Mete Arslanoğlu ise pişman olduğunu ve anlık öfkeyle hareket ettiğini öne sürdü. Eski eşini öldürme kastı olmadığını ve yere hedef alarak ateş ettiğini savunan Arslanoğlu, “Öfkeyle yere ateş ettim. Merve’yi yaralamak veya öldürmek kastıyla hareket etmiş değilim. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm, pişmanım. Bu olay sonrası kızımın psikolojisi bozulmuştur. Kızımın yanında olabilmek için tahliye talep ediyorum” diye konuştu.

‘ISRARLI TAKİP’ SUÇUNDAN DA HAPİS

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Mete Arslanoğlu’na eski eşine yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 18 yıl, Furkan S.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 6 yıl, ‘ruhsatsız tabanca bulundurmaktan ve kullanmak’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘ısrarlı takip’ suçundan 1 yıl 6 ay ve ‘hakaret’ suçundan 7 ay hapis cezası verdi.

Tutukluluk halinin devamına karar verilen Arslanoğlu, 5 suçtan 27 yıl 7 ay hapse mahkum edildi. Heyet, cezalarda indirim uygulamadı.

Öte yandan Eskişehir’deki ağır ceza mahkemelerinde kısa süre önce yasalaşan ‘ısrarlı takip’ suçuna da ilk kez ceza verilmiş oldu.

MAHKEME ÇIKIŞI AĞLADI

Karar sonrası adliye önünde konuşan ve gözyaşlarına hakim olamayan Merve Gül Durmaz, şöyle konuştu:

* Birçok kadın gibi ben de 2,5 yıldır bir mücadele içerisindeyim. Avukat olmama ve hukukla ilgilenmeme rağmen bir mücadele içerisindeydim. Failin uzun süredir beni taciz etmesi, ısrarlı bir şekilde takip etmesi, defalarca beni öldürmekle tehdit etmesi, bana ve aileme zarar vermekle tehdit etmesi ile ilgili olarak zaten defalarca şikayetçi olmuştum.

*Ancak şahsa hiçbir şekilde caydırıcı bir ceza verilmedi. Bunun neticesinde de eylemleri artarak devam etti. Son olarak da öldürmeye teşebbüs etti.

*Bugünlerde Eskişehir’de kadına yönelik pek çok şiddet ve ölüm haberlerini duyuyoruz. Bugün gerçekten de şanslı olanlardanım çünkü kendi duruşmama katılabildim. Bugün emsal nitelikte bir karar verildi.

*Bu kararın bütün kadına şiddet faillerine, sanıklarına emsal nitelikte olmasını temenni ediyorum. Bugünkü karar için gerçekten çok mutluyum. Binlerce kez şükürler olsun. Artık rahat bir nefes alacağımı düşünüyorum.

Merve Gül Durmaz’a duruşmada Eskişehir’in kadın dernek ve platformları da destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Hoşnudiye Mahallesi’nde, geçen yıl 7 Haziran’da Mete Arslanoğlu, alışveriş merkezinin açık otoparkında, 2,5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz ile karşılaştı.

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanlarından geçen Furkan S., Durmaz ile Arslanoğlu’nu yatıştırmaya çalıştı.

Arslanoğlu, aracından aldığı tabanca ile önce araya girmeye çalışan Furkan S.’yi ardından Durmaz’ı bacağından vurdu.

Olay yerinde gözaltına alınan Mete Arslanoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mete Arslanoğlu hakkında Eskişehir 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İkinci duruşmada mahkeme heyeti, görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine sevk etti.