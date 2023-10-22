Boşandığı eşini ve sevgilisini defalarca bıçakladı

Erzurum'da, 2 çocuk babası Bilgehan Gültekin (41), boşandığı eşi Kübra K.'yi (25) 14 yerinden, ilişkisi olduğunu iddia ettiği Osman B.Y.'yi (20) ise 8 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

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Erzurum’da gerçekleşen olay, Palandöken ilçesinde meydana geldi. 16 Ekim’de boşandığı eşi Kübra K.’yi ziyarete giden Gültekin, çocuklarının velayetini alacağını söyleyince tartışma başladı. Kayınvalidesinin de bulunduğu sırada yaşanan arbedede Gültekin, eline geçen bıçakla eski eşini 14 kez bıçakladı. Ardından Kübra K.’nin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Osman B.Y.’nin evine gitti. Burada da arbede yaşandı ve Osman B.Y. 8 yerinden bıçaklandı. Polis, Gültekin’i olay yerine yakın bir yerde yaralı halde buldu.

Kübra K. ve Osman B.Y. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak hayati tehlikeleri atlattılar. Gültekin ise tutuklandı. Gültekin ifadesinde, eski kayınvalidesi İlknur K.’nin “Kızıma bir şey yaparsan, oğlunu öldürürüm” sözü sonrası kendinden geçtiğini ileri sürerek, ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. (DHA)