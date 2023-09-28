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Boşanma aşamasındaki eşini darbederken kaza yaptı

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Filiz Ç.'yi, alıkoyduğu otomobilde seyir halindeyken tabanca kabzasıyla darbeden Ümit Ç., direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı.

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Boşanma aşamasındaki eşini darbederken kaza yaptı

Kayseri’de Ümit Ç. boşanma aşamasındaki eşini 59 LL 095 plakalı otomobiliyle zorla alıkoydu.

Filiz Ç. bir süre sonra Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarı’nda otomobilden inmeye çalıştı. Bunun üzerine seyir halindeyken tabancanın kazasıyla Filiz Ç.’yi darbederek yaralayan Ümit Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki otomobile, ardından yol kenarındaki bir sitenin duvarına çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ümit Ç., yaralı haldeki eşini olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, Filiz Ç.’nin ifadesi doğrultusunda kaza yerinden kaçan Ümit Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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