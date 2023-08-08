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Boşanma aşamasındaki kadına sokak ortasında dayak

İzmir'de E.H.İ., tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi C.İ.'yi sokak ortasında darbetti. O anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yayınlanma: 18:57 - 08 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Buca ilçesi Göksu Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı’nda annesi F.Y. ile pazar alışverişine giden ‘C.İ.’ adlı kadın, yolda boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı.

BAYILTANA KADAR DAYAK

Tartışmanın büyümesi ile E.H.İ., eşi C.İ.’yi darbetti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. C.İ. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli taksi ile olay yerinden kaçtı. Baygın haldeki C.İ.’ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, bölgeye sağlık ekipleri geldi.

TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavi sonrası C.İ., eşinden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası E.H.İ.’ye dün evinde yakalandı. Gözaltına alınan E.H.İ., işlemleri sonrası tutuklandı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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