Boşanma davasına dakikalar kala kocası tarafından adliye bahçesinde öldürüldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2 çocuk annesi Neşe Keçkin (23), boşanma davasına dakikalar kala eşi Alaattin Keçkin tarafından adliye bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir’in Seferihisar Adliyesi’nde sabah saatlerinde, iddiaya göre eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açtı. Bunun üzerine Alaattin Keçkin, eşine barışma talebinde bulundu, ancak Neşe Keçkin bu talebi reddetti.

Alaattin Keçkin, bu sabah, boşanma davasına dakikalar kala eşi Neşe Keçkin’i adliye bahçesinde bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsüne aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Neşe Keçkin’i Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Alaattin Keçkin, suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)