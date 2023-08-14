Böyle vicdansızlık görülmedi: Köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu
Gaziantep'te bir üst geçidin altında köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde boş arazide bebek cesedi bulundu.
Küçükkızılhisar Mahallesi’nde boş bir arazide bulunan poşetin içerisindeki cesedi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Polisin talebi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, cesedin bebeğe ait olduğunu belirledi.
Ceset, otopsi işlemleri için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü.
Bebek cesedinin, birkaç gün önce bölgeye bırakıldığı ve sahipsiz köpekler tarafından parçalandığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)