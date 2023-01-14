Bozdağ: Afganistan yönetimini kınıyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Afganistan'da Taliban yönetiminin üniversitede kız öğrencilerin eğitimlerini askıya almasına ilişkin "Kadınları eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakan Afganistan yönetimini kınıyorum. Afganistan yönetimini, kadınları eğitim ve öğretim halkından yoksun bırakan haksız uygulamayı kaldırmaya davet ediyorum" dedi.

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Afganistan’da Taliban yönetimi örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe göstererek geçtiğimiz haftalarda üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasına karar vermişti.

“TARTIŞMASIZ BÜYÜK BİR HAKSIZLIK VE ZULÜMDÜR”

Taliban tarafından alınan bu karara tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şu açıklamalarda bulundu:

*Eğitim ve öğretim hakkı, kadın ve erkeğin en temel haklarından biridir. Her ülke vatandaşları için eğitim ve öğretim hakkını ayrımsız ve eksiksiz sağlamakla yükümlüdür.

*Kadınları eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakmak, tartışmasız büyük bir haksızlık ve büyük bir zulümdür. Kadınları eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakan Afganistan yönetimini kınıyorum.

*Afganistan yönetimini; kadınları eğitim ve öğretim halkından yoksun bırakan haksız uygulamayı kaldırmaya ve bu haksızlığı İslam ile izah etme yanlışından dönmeye davet ediyorum.

*Zira İslam; okumayı ve ilmi kadın erkek herkese ayrımsız emreder, eğitim ve öğretim hakkını kadın erkek herkese ayrımsız tanır, kadınları eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakan cahiliye zihniyetini reddeder. Umarım Afganistan Hükumeti, bu haksız ve ilkel uygulamayı terk eder. (DHA)

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