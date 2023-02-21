Bozdağ’dan depremzedelere: Evleriniz yapılacak, eşyalarınız da verilecek
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremlerin etkilediği Diyarbakır'da depremzedelerle bir araya geldi. Bakan Bozdağ, "1 yıl içinde evleriniz yapılacak, eşyalarınız da verilecek" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasında bulunan Diyarbakır’da incelemelerini sürdürüyor.
Bakan Bozdağ ve beraberindekiler, KYK’ya bağlı Selahaddin Eyyubi Yurdu ve Halid Velid Yurdu’nda misafir edilen depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada konuşan Bakan Bozdağ, “Devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. 1 yıl içinde evleriniz yapılacak, eşyalarınız da verilecek” dedi. DHA