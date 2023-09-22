Bu da oldu: Özel korumaya özel kadro!

Karabük Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın üniversitede görev yapan özel korumayı, fakülte sekreterliği kadrosuna atadığı tespit edildi.

Deniz AYHAN

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Sayıştay tarafından yayımlanan Karabük Üniversitesi 2022 Yılı Denetim Raporu'yla, teknik nitelik gerektiren daire başkanlıklarına ve fakülte sekreterliklerine usulsüz atamalar yapıldığı ortaya çıktı.

Prof. Dr. Refik Polat'ın üniversitede görev yapan özel korumayı, fakülte sekreterliği kadrosuna atadığı tespit edildi.

Polat'ın Karabük Üniversitesi Rektörlüğü döneminde Karabük Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan istisna dışında atama yapıldığının altı çizildi.

Rapora göre, özellikle teknik nitelik gerektiren bazı daire başkanlıklarına ve fakülte sekreterliklerine meslekten olmayan personellerin atandığı, bu kişilerin sadece bazı haklardan faydalanılması için haksız yere kullandırıldığına değinildi. Raporda mevzuatta dolu olan Fakülte Sekreterliği kadrosuna da bir özel korumanın atandığı ortaya çıkarıldı.

Duruma tepki gösteren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Üniversitelere ömrünü adamış, var gücüyle çalışmış didinmiş kişiler yerine, dışarıdan yöneticiler amir konumuna getirilmekte üniversitelerin idari personellerinin hakkı olan kadroları üniversite yönetimleri tarafından adeta gasp edilmektedir. Üniversitelerimizin yozlaştırılmasının acı sonucunu Uluslararası platformlarda net bir şekilde görüyoruz. Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından 35 ülkenin yükseköğretim sistemlerinin değerlendirildiği raporda 35 ülke içinde 35.'inci, akademik özerklikte ise 29'uncu sıradayız. Bu tablonun sorumlusu bizzat iktidar ve iktidarın yöneticileridir” dedi.

MESLEKTEN OLMAYAN PERSONELLER ATANDI

Sayıştay tarafından yapılan tespitle atamaların ve liyakatsizliğin geldiği son noktanın gözler önüne serildiğini söyleyen Akay, şöyle devam etti:

– Yayımlanan son raporda, üniversitenin dolu olan Daire Başkanlığı ve Fakülte Sekreterliği kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan istisnalar dışında görevlendirme yapıldığı, özellikle teknik nitelik gerektiren bazı Daire Başkanlıklarına ve Fakülte Sekreterliklerine o meslekten olmayan personellerin atandığı tespiti yapılmış. Yapılan denetimde ayrıca önceki üniversite rektörünün, özel korumayı Fakülte Sekreterliği kadrosuna atadığı tespit edilmiş. Liyakatsiz atamalarla doldurulan kadrolar yüzünden üniversitelerimiz çöküş döneminde. Bu durumun müsebbibi bu atamayı yapanlar kadar bu atamalara göz yumanlardır.

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