Bu görüntü dün çekildi: Korku filmi gibi…

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Aday Adayı Melih Kırkpınar, dün seçim çalışmaları için gittiği Tekman ilçesinden dönüşünde eşi ve ekibiyle birlikte yoğun tipi de mahsur kaldı. Saatlerce kurtulmayı bekleyen Kırkpınar ve arkadaşlarına, sosyal medya paylaşımları sonrasında jandarma ekipleri ancak 6 saat sonra ulaşarak kurtardı.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti Erzurum Milletvekili Aday Adayı Melih Kırkpınar, seçim çalışmaları için gittiği Tekman ilçesinden dönerken dün saat 21.40 sıralarında eşi ve ekibiyle birlikte Tekman-Erzurum Karayolunun 35.kilometresi Palandöken Geçidi’nde yoğun tipide mahsur kaldı.

Karayolları ekiplerine ulaşarak, konumlarını bildiren Melih Kırkpınar, eşi Saadet Kırkpınar, basın danışmanı Orhan Bakırcı ile birlikte saatlerce yardım gelmesini bekledi. Karayollarından kimsenin gelmemesi üzerine basın danışmanı Orhan Bakırcı, saat 23.41’de sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak yardım istedi. Bakırcı, “2 saattir dağ başında mahsur kaldık. Jandarma dışında arayan yok. Karayolları Genel Müdürlüğü 2 saattir ekip yollayacak ama ne arayan var ne soran” diye yaptığı paylaşım üzerine sosyal medya kullanıcıları devreye girdi.

6 SAAT DAĞ BAŞINDA MAHSUR KALDILAR

Şiddetini artıran tipiye rağmen araç içerisinde çaresizce bekleyen Kırkpınar ve beraberindekiler, yine sosyal medya aracılığı ile yardım isteklerini tekrarladı. Orhan Bakırcı, o anlardaki çaresizliklerini şu ifadeler ile paylaştı:

“Dört saate yaklaştı @KarayollariGM bölge müdürlüğü konum bilgimize vakıf, araç kısa bir süre sonra tamamen kapanacak. Karayolları personeli, Vali, jandarma dahil herkese farklı bir yalan uyduruyor. Ne gelen var ne giden.”

Bakırcı’nın paylaşımları sonucu soyal medya kullanıcılarının ilgili birimler ulaşması sonucu ölümle kalım arasında mücadele eden Kırkpınar ve arkadaşlarına Jandarma ekipleri yaklaşık 6 saat sonra 03.16 sıralarında ulaştı.

KIRPINAR: ŞANSIMIZ TELEFONUN ÇEKMESİYDİ

Saatlerce mahsur kalan Kırkpınar, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada o anları ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Seçim çalışmaları kapsamında Tekam ilçemizde ziyaretlerde bulunduk. Dönüş yolunda aniden bastıran tipi ve kar fırtınası nedeniyle yolda mahsur kaldık. Danışmanım Orhan Bakırcı, valilik başta olam üzere, jandarma, AFAD, karayolları yetkililerine ulaşıp yardım talebinde bulundu.

2 saat geçmesine rağmen yardım gelmeyince sesimizi belirli aralıklarla sosyal medyadan duyurduk. En büyük şansımız telefonların çekiyor olması ve yakıt sıkıntımızın olmamasıydı.

Ölümle yaşam arasında kaldığımız anlarda destek veren, sesimizi duyurmaya yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum.

Karayolları ekipleri ve yetkililerinin hoyratça tutumları nedeniyle saatlerce mahsur kaldığımız durumdan valilik ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla ölümle burun buruna kaldığımız durumdan kurtarıldık.”

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