‘Bu hukukun bana bir evlat borcu var’

Aysun Yıldırım'ın şüpheli ölümünde ortaya çıkan deliller üzerine yeniden açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesine Küçükçekmece Adliyesi önünde tepki gösterildi. Aysun Yıldırım'ın annesi Hüsniye Yıldırım, "Bu hukukun bana bir evlat borcu var" diye feryat etti.

Mert ÖZ

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İstanbul Küçükçekmece’de Aysun Yıldırım’ın iş yerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 25 Eylül 2018'de takipsizlik kararı verilmiş, Yıldırım'ın ailesinin bu karara itiraz etmesi sonucunda savcılık tekrar soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma sonucunda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında yeniden takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararına karşı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun öncülüğünde Küçükçekmece Adliyesi önünde eylem düzenlendi. Aysun Yıldırım’ın ailesi ve avukatının da katıldığı eylemde adliye önüne siyah çelenk bırakıldı.

“YÜZLERCE KEZ BURAYA GELDİK”

Avukat Rukiye Leyla Süren, “Aysun'un dosyasını ben elime aldığımda ilk savcı HTS kaydı, DNA karşılaştırması, telefonu uzatan şüphelinin elinden telefonu alıp bile incelememişti. Bu dosya böyle kapatılmıştır” diye konuştu.

Avukat Süren, şöyle devam etti:

*26 yaşında bir genç kadının telefonu dosyada yoktu. Bunu savcı merak etmemişti. Biz sunduk dosyayı, dosyayı biz açtık. Eğer devlet memurları görevine yaparlarsa bizim burada işimiz yok. 4 yıl boyunca yüzlerce kez geldik buraya.

*Her seferinde ‘Şu eksik' dedik. Aysun'un parmak izi yok daracık pencerede. Tutunmadan nasıl atladı? DNA'sı başvurum sonucunda yapıldı. Şüpheliyle uyuştu, tutuklandı.

*Ben bir COVID oldum şüpheli dışarı çıktı. Biz burada nöbet mi tutacağız şüpheliler tutuklu kalsın diye?

“KEŞİF RAPORUNDAKİ TESPİTLER AYDINLIĞA KAVUŞTURULMADI”

*Keşif raporunda deniyor ki, Aysun'un bulunma şekli ilk 112 doktorunun tarif ettiği şekle uymuyor. Bunu aydınlığa kavuşturun deniyor keşif raporunda. Kavuşturuldu mu? Hayır! Biz bunun peşini bırakmayacağız.

“BU HUKUKUN BANA BİR EVLAT BORCU VAR”

Aysun Yıldırım'ın annesi Hüsniye Yıldırım ise şöyle konuştu:

*Kavuşturmaya yer yok diyerek birinci dosyamız kapatıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu ve avukat Rukiye Leyla Süren sayesinde dosyamız açıldı 2019 Mart ayında. Araştırılmaya başlandı.

*Hocamın getirdiği deliller, o gece 28 Şubat günü kolluk kuvvetleri tarafından toplanılan delilleri Leyla hocam inceledi hepsini sundu. Bu delillerimize rağmen dosyamız ikinci kez kapatıldı. Biz burada anlıyoruz ki yine katillerin sırtları sıvazlanıyor, yine katiller kollanıyor…

*Bizim devletimiz, bizim hükümetimiz nerede? Artık bizim sesimizi duyun. Yasaları uygulayarak kızımın hakkını verin.

*Benim kızım intihar etmedi, benim kızım katledildi. Bu hukukun bana bir evlat borcu var. Ben onu istemeye geldim. Bana borçlusunuz. Bana evlat borcunuz var. Bana hukuk borcunuz var.

“İNTİHAR SÜSÜ VERDİLER”

Aysun Yıldırım'ın babası İbrahim Yıldırım ise çarpıcı bir iddiayı paylaşarak şunları söyledi:

“Benim kızım çalıştığı iş yerinde bir cinayete kurban gitti. Etkin bir soruşturma yapmadan dosyayı kapattılar. Kızımın DNA testi sonucunda katilin tırnak için dokusunda DNA'sı çıktı. Sayın savcı bunu dikkate almadı. Kızıma intihar dedi sayın savcım. Kızımın pencerede hiçbir parmak izi yok, düştüğü yerde kan bile yok. Benim düşündüğüm, kızımı başka bir yerde öldürüp oraya bıraktılar, intihar süsü verdiler. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın İçişleri Bakanım sizlerden yardım bekliyorum.”

“GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”

Aysun Yıldırım için adalet isteyen eyleme katılan kadınlar, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Aysun için adalet” sloganları attı. Eylemde “Aysun Yıldırım’ın ölümündeki gerçekleri ortaya çıkaracağız” pankartı açıldı.