Bu ilçelerde denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından saat 16.30 itibarıyla, 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
BAYRAKLARI KIRMIZIYA ÇEVİRDİLER
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri de halkı uyarıyor. (AA)