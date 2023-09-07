Bu kez de voleybolcuların şortlarını hedef aldılar

Sosyal medyada Ehli Sünnet Alimler Birliği adı altında paylaşılan bildiri ile Avrupa şampiyonu olan Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı yine hedef alındı.

Latif SANSÜR

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Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı hedef alarak bir bildiri paylaşan Ehli Sünnet Alimler Birliği isimli grup, sporcuların giydiği şort ve tişörtleri hedef alındı, Avrupa birinciliği başarısının kutlanmasını eleştirdi.

Kadınların voleybol oynamasının dini ve nesli bozucu bir faaliyet olduğu, takımın başarısının övülerek kutlanmasının caiz olmadığını iddia etti.

İslamda emir ve yasakların canın, malın, dinin, aklın ve neslin korunmasını kapsadığı belirtilen bildiride, “Bunlardan herhangi birinin bozulması özelde o toplumun, genelde ise yeryüzünün fesadına, bozulmasına götürür” denildi.

“DİNİ VE NESLİ BOZUCU FAALİYET”

Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımının Avrupa şampiyonluğu nedeniyle yapılan kutlamaların helal ve haram açısından değerlendirildiği belirtilen bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Biz Müslümanlar olarak olaylara haram helal açısından bakmakla ye değerlendirmekle yükümlüyüz. Bu bakımdan, islam kadınların el ve yüz hariç bütün bedeninin başkaları tarafından görülmesini yasaklamıştır.

Temelde bu sporun kadınlar tarafından haram olan bölgelerinin açık ve vücut hatlarını gösterecek şekilde oynanması İslama göre caiz değildir. Ayrıca bu takımın içinde eşcinselliği ile bilinen kişilerin özellikle ön plana çıkarılarak başarılarından bahsedilmesi övülmesi, toplumumuzun ahlakının bozulmasına sebep olacağından durumun ciddiyeti daha da artmaktadır.

Ehli Sünnet Alimleri Birliği olarak dini ve nesli bozucu bu ve benzeri faaliyetlerin yapılmasının, reklam ve tebrik edilmesinin caiz olmadığını, İslam dini esaslarına göre yanlış olduğunu bildirir, nehy-i munker görevimiz gereği olarak hatırlatınz. Çünkü dost yerine göre acı da söylemelidir.”

“ÇOCUK TECAVÜZLERİNDE NEDEN SUSTUNUZ”

Kendilerine Ehli Sünnet Alimler Birliği ismini veren grubun bildirisine ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kılıç “Kimi Kuran kurslarında tecavüze uğrayan çocuklara ilişkin susmayı yeğleyen Ehli Sünnet Alimleri Birliği adlı bir oluşum, Bayan Ulusal Havatopu Oyuncularının giysileri üzerine bildiri yayımladı. Bunların gerçekten dinden zerre haberleri yok. Yazık, çok yazık” sözleriyle tepki gösterirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise “Tarikat yurtlarında ve Kuran kurslarında erkek ve kız çocuklarına yapılan istismar ve tecavüzler hakkındaki fikriniz nedir” diye sordu.