Bu kez kredi çekmek isteyenleri değil, kredisini kapatanları dolandırdılar

Bursa merkezli operasyonda, kredilerinin ödemelerini tamamlayan kişileri sigorta paralarını iade etme bahanesiyle kandırıp mobil bankacılık hesaplarını boşalttıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan bir kişiyi telefonla arayan zanlılar, ödemesini tamamladığı banka kredisine ilişkin hayat sigortası için kesilen miktarı iade edeceklerini söyledi.

Bankadan arandığına inanan bu kişi, görüşme sırasında telefonuna gelen onay kodunu tuşlayınca mobil bankacılık hesabı şüpheliler tarafından ele geçirildi. Şüpheliler, bu yöntemle giriş yaptıkları telefon bankacılığı hesabındaki parayı kendi hesaplarına aktardı.

İhbar üzerine olayı araştıran Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aynı yöntemle 23 kişiyi daha dolandırdıkları öne sürülen zanlıların kimliklerini tespit etti.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Bakiye-1” adı verilen operasyon için harekete geçti. İstanbul, İzmir, Zonguldak ve Siirt’te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 10 bilgisayar, 30 cep telefonu, 260 kullanılmış sim kart, 66 banka ve kredi kartı, 500 uyuşturucu hap ve 40 bin lira bulundu.

Ayrıca, şüphelilerin suçtan elde ettikleri kazançla aldıkları düşünülen 5 araca ve banka hesaplarına el konuldu.

Gözaltına alınarak Bursa’ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

İlginizi Çekebilir Depremzedeye özel kredi oranı 72 saatte değişti

İlginizi Çekebilir Trafik sigortası dolandırıcılığı... Emniyet uyardı: e-Devlet'ten kontrol edin