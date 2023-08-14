‘Bu maaşlara sadece kağıttan uçak yapılır’ diyen işçiler, kağıttan uçak yapıp uçurdu

Artan enflasyona bağlı olarak ülkede yaşanılan ekonomik sıkıntılar ve maaşlarda yaşanan erimeye tepki gösteren Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şubesi üyeleri eylem yaptı. Şube Başkanı Hasan Atak, “Türk İş’e, Genel Merkezimize çağrımız sorunlarımızın çözümü noktasında hükümetle gerekli görüşmeleri acilen yapmaları ve çözümsüzlük halinde tüm ülke genelinde bir eylem planı hazırlamalarıdır” dedi. Eyleme katılan işçiler, "Bu maaşlara sadece kağıttan uçak yapılır" diyerek kağıttan yaptıkları uçakları uçurdu.

Kemal ATLAN

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Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şubesi üyeleri, kamu işçisinin asgari ücretin biraz üzerinde aldığı bir maaşla geçinmesinin mümkün olmadığını belirterek eylem yaptı.

“GEÇİNEMEZ, BARINAMAZ HALE GELDİK”

1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı Hava İkmal Bakım Merkezi'nde çalışan Türk Harb İş Sendikası’na bağlı işçiler yaptıkları eylemle, yaşanılan ekonomik krize ve savunma sanayii işçilerinin yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek istedi. Fabrikadan çıkan işçiler yürüyerek çevreyolu üzerindeki 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı önündeki Kartal Kavşağı’na geldi.

Eyleme katılan işçiler, ‘Yiğit muhtaç oldu kuru soğana’, ‘Maaşımızı söylemeye utanır olduk’, ‘Bu maaşlara sadece kağıttan uçak tamir edilir’ yazılı dövizler açarak, ‘Savunma işçisi hakkını istiyor’, ‘Direne direne kazanacağız’ şellinde sloganlar attı.

Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, “Son dönemde, döviz kurlarındaki artışlar, artan akaryakıt fiyatları, KDV, ÖTV ve harçlara yapılan zamlar ve bunlara bağlı olarak tükettiğimiz tüm temel ihtiyaçlarımıza gelen zamlar biz emekçileri olumsuz yönde etkilemekte, yaşam kalitemizi düşürmekte, geçinemez, barınamaz hale getirmektedir. Ardı arkası kesilmeyen zamlar işçileri, emekçileri, emeklileri, kadınları kısacası hepimizi canından bezdirdi” dedi.

“VERGİ ADALETSİZLİĞİ YAŞANIYOR”

Akaryakıt zamlarının kontrol edilemez duruma geldiğini ve zamların haftada iki kez otomatiğe bağlandığını ifade eden Şube Başkanı Atak, şunları söyledi:

* “Hepimiz biliyoruz ki akaryakıta gelen zamlar, ulaşımdan gıdaya, giyimden eğitime, sağlığa kadar hayatımızın her alanında tüm temel ihtiyaçlarımızı etkilemekte ve fiyatlarını yükseltmektedir. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyor, ÖTV'nin de KDV'sini ödeyerek, verginin vergisini ödüyoruz. Vergi artışları tüketim vergisi dediğimiz vergiler ile yük yoksul halka yıkılmakta, vergi adaleti yerine vergi adaletsizliği yaşanmaktadır.

* Oysa ki kazanca göre vergilerde artış olmalıdır. Ancak bu kazanç sadece ücret geliri olarak algılanmamalı, tüm kazançlar vergilendirme kapsamı içine alınmalıdır. Hatta servet vergisi düşünülmelidir. Türk İş'in açıkladığı verilere göre Temmuz ayı açlık sınırı olan dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması 11.658 TL olmuş, yoksulluk sınırı ise 37.974 TL'ye dayanmıştır.

* Bu rakamlar dikkate alındığında maaşlarımızın şimdiden eridiği gün gibi ortadadır. Biz Türk Harb İş Sendikası işçileri olarak buradan soruyoruz: Eylül ayı geliyor. Kiralar nasıl ödenecek, çocukların eğitim giderleri nasıl karşılanacak, okul servis ücretleri nasıl ödenecek? Çocuklarımız okula giderken nasıl kahvaltı edecek? 3 öğün sağlıklı nasıl beslenecek?”

“KRİZİN FATURASINI NEDEN HEP BİZ ÖDÜYORUZ?”

Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi şart olduğunu vurgulayan Başkan Hasan, hükümete de seslenerek şunları söyledi:

* “Ülkenin içinde bulunduğu krizi biz yaratmadık, döviz kuru artışlarının nedeni biz değiliz. Ekonomik krizin faturasını neden biz ödüyoruz? Ülkemizin yaşadığı büyük kriz nedeni ile buradan öncelikle konfederasyonumuz Türk İş'e, Genel Merkezimize çağrımız sorunlarımızın çözümü noktasında hükümetle gerekli görüşmeleri acilen yapmaları ve çözümsüzlük halinde tüm ülke genelinde bir eylem planı hazırlamalarıdır. Buradan hükümete çağrımız ise ivedilikle işçi maaşlarını gözden geçirmeleri ve gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, kabul edilebilir bir oransal refah payı artışı yapmalarıdır.”

“İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK KADAR ÜCRETLERİMİZE ARTIŞ İSTİYORUZ”

Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, konuşmasında taleplerini şöyle sıraladı:

* “Biz artık hayali oranlar ile kandırılmadan insanca yaşamaya yetecek kadar ücretlerimize artış istiyoruz.

* Savunma Sanayii işçilerinin yoksulluk sınırı altına düşen ücretlerine acilen savunma sanayii destek primi verilmesini istiyoruz.

* Gelir vergisinde adil bir düzenleme getirilmesini, tüm ücretlilerden vergi alınmaması veya yüzde 10 olarak sabit bırakılmasını istiyoruz. Vergi adaleti sağlanarak kazanca göre verginin alınacağı sistem kurulmasını talep ediyoruz.

* İşçilerin alım gücünü ve yaşam kalitesini yükseltecek ücret politikaları uygulanmasını istiyoruz.

* Otomatiğe bağlanan akaryakıt zamlarının durdurulmasını, yapılan zamların geri çekilmesini istiyoruz.

* Temel ücretlerimiz yoksulluk sınırının üzerine çıkartılmalı.

* Ücretler, maaşlar yoksulluk sınırında yaşanan artışa göre güncellenmeli.

* Kıdem Tazminatındaki hak kayıplarının telafi edilerek hak ettiği değere ulaştırılmalı.

* İşçiyi, emekçiyi sosyal devlet politikalarının ana unsuru olarak görüp taleplerimizin hayata geçirilmesini talep ediyoruz.”

KAĞITTAN UÇAK UÇURDULAR

Basın açıklamasının ardından Türk Harb İş Sendikası üyesi işçiler, “Bu maaşlara sadece kağıttan uçak yapılır” diyerek yanlarında getirdikleri kağıttan yaptıkları uçakları uçurdu.