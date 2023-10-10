“Bu mahalleye polis giremiyor” demişlerdi, girdi

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya fenomenine konuşan mahalle sakinlerinin, “Türkiye’nin en tehlikeli mahallelerinden, buraya polis dahi giremiyor” denilen Konya bir mahalleye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi tutuklandı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 41 ekip, 2 çevik kuvvet timi, 3 özel harekat timi, 2 narkotik dedektör köpeği, 2 adet drone ve toplam 180 personelin katılımı ile Karatay ilçesinde bulunan bir mahallede, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Gerçekleşen operasyonda ekipler tüm mahalleyi ablukaya alarak giriş ve çıkışları kapattı. Ardından belirlenen adreslere özel harekat ekipleri eşliğinde eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adresler, mahalledeki metruk binalar ve boş araziler narkotik köpekleri eşliğinde didik didik arandı. Yapılan aramalarda, 190 adet uyuşturucu hap maddesi, 2 parça halinde 166 gram eroin maddesi, bir kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BURAYA POLİS GİREMİYOR” DEMİŞLERDİ

Youtube’da Mert Öztürk, isimli fenomen, mahalle sakinleriyle bir araya gelmişti. Mahalle sakinleri ise burası “Türkiye'nin en tehlikeli mahallelerinden buraya polis dahi giremiyor” ifadelerini kullanmıştı.