‘Bu parayı sen sarayında 17 saniyede tüketiyorsun’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurması emeklileri hüsrana uğrattı. Tek seferlik zamma siyasilerden tepki yağdı

Hakan KAYA

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Milyonlarca emeklilerin maaşlarına zam beklentisi yine hüsranla sonuçlandı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacağını, bu ödemeden çalışan emeklilerin yararlanamayacağını açıkladı. Erdoğan, “Ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz” dedi.

Erdoğan'ın açıklamasına siyasilerden tepki yağdı. Sosyal medyadaki tepkilerin bazıları şöyle:

“EMEKLİLER SADAKA DEĞİL, İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİ ÜCRET İSTİYOR”

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel: Emekliler sadaka değil, insanca yaşayabileceği hakkaniyetli bir ücret istiyor. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine çıkarmadan alacağınız pansuman tedbirler, bu sorunu çözmeye yetmez. Gelin emekli maaşlarını artıracak kanun tekliflerimizi bir an önce görüşelim.

“İKTİDARIN AKIL TUTULMASI”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Emekliler sadaka değil, insanca yaşamak istiyor. Her geçen gün ağırlaşan mevcut ekonomik tabloda emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5.000 TL'nin sadakadan öte hiçbir anlamı yoktur. Üstelik bu ödemeden, geçinemediği için halen çalışmak zorunda kalan emeklilerin yararlandırılmaması ise iktidarın akıl tutulmasıdır.

“İNSANLARA SADAKA VERİR GİBİ 5 BİN TL'Yİ LAYIK GÖRMEK KABUL EDİLEMEZ”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: 10 milyon emeklinin 7500 lirayla yaşamaya mahkum edildiği, emeklilerin yarısının ya çalışmak ya da iş aramak zorunda bırakıldığı koşullarda ayrımcılık yapmak, yıllarca çalışmış insanlara sadaka verir gibi 5000 TL'yi layık görmek kabul edilemez! Emeklilikte insanca yaşamak haktır!

“BU PARAYI SEN SARAYINDA 17 SANİYEDE TÜKETİYORSUN”

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Erdoğan, emeklilerimiz için bir defaya mahsus 5000₺ ödeme kararı almış. Bu parayı sen sarayında 17 saniyede tüketiyorsun ve yüzün bile kızarmıyor!

“BOZDURUP BOZDURUP YİYELİM”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt: Bayram ikramiyesi diyerek emeklileri oyalamayın demiştim. Erdoğan, ‘Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak' demiş. Ne diyelim? Bozdurup Bozdurup yiyelim. Adaletiniz batsın.