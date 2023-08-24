Bu pazarda Türkçe etiket yok! Her şey 2-3-5 Euro ama alan yok

Türk vatandaşları ekonomik sıkıntılar nedeniyle Kuşadası’nın tekstil pazarına gidemeyince, pazar turistlere kaldı.

Latif SANSÜR

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Aydın Kuşadası'nda Çarşamba günleri kurulan tekstil pazarında tezgah açan esnaf, Türk müşterilerin alım gücü düşüp, pazardan ayağını çekince umudunu turistlere bağladı.

Tüm etiketleri Euro üzerinden düzenleyen esnaf 2-3 Euro’luk fiyatlara rağmen turistlere de satış yapamamaktan şikayetçi.

Belediyeye ödedikleri yer kirası, mazot parası ve sattıkları ürünlere neredeyse her gün gelen zamlar nedeniyle çok sıkıntılı günler yaşadıklarını söyleyen esnaf, Türk Lirası'nın Euro karşısında sürekli değer kaybetmesi nedeniyle ülkemize dar gelirli turistlerin gelmeye başladığını, bunun da sıkıntıları büyüttüğünü söyledi.

“SATTIĞIMIZ MALI YERİNE KOYAMIYORUZ”

SÖZCÜ muhabirinin mikrofon uzattığı bir pazarcı, “Euro arttıkça turistin dar gelirlisi, parası olmayanı gelmeye başladı. Onun için pazarda hep 3 dolar 2 dolar 5 dolar fiyatları konuluyor. Buna rağmen satış yok” derken bir başkası ise “Yaptığımız iş verdiğimiz emeği kurtaramıyoruz. Her şey ateş pahası olmuş. Sattığımız malı yerine koyamıyoruz. Gelir gideri karşılamıyor. Yer kirası, mazot gideri belimizi büküyor. Bu gidiş iyi bir gidiş değil” şeklinde konuştu.

Bir başka pazarcı esnaf da; “Eskiden aldığımız ürünün üzerine yüzde 30 koyup satıyorduk, şu anda yüzde 15 bile çok görünüyor. Kazancımız çok düştü. Her şey çok berbat gidiyor” dedi.

“BORÇLARIMIZI ÖDEMEK İÇİN ZARARINA SATIYORUZ”

Borcu nedeniyle elindeki malları zararına sattığını söyleyen bir esnaf ise, “3-4 milyon borcum var. Borcumu ödeyebilmek için bu güne kadar kazandıklarımı da verdiğim halde batıyorum. Maliyeti 80-90 lira olan tişörtü çeklerimi, borcumu ödeyebilmek için 2 Euro’ya zararına satıyorum. Sadece paraya döndürmeye çalışıyorum. Yapacak bir şey yok” dedi.