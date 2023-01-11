Bu seçim Türkiye’deki son seçim olabilir!

Selçuk Özdağ, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ankara Büromuzu ziyaret etti. Bu tehlikeye dikkat çekti. “Bunu önlemek demokrasiye inananların görevidir” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 6'lı masanın, hükümet programını 30 Ocak'ta görkemli bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağını, adayın da şubat ayında açıklanacağını söyledi.

6'lı masanın liderlerinin 26 Ocak'ta İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geleceklerini belirten Özdağ, “30 Ocak'ta da ortak hükümet programını açıklayacağız. Bunu bir salonda gövde gösterisi şeklinde gerçekleştireceğiz. Eski bakan Feridun Bilgin'in başkanlığında toplantılar yapılıyor. Örtüşemediğimiz konuları ‘Nasıl çözeriz' diye konuştuk. Genel başkanlara sunduk. Son kez gözden geçiriliyor. Hükümet programımızı spor salonunda geniş bir katılımla milletimize açıklayacağız” dedi.

ADAY ŞUBAT AYINDA

DEVA Partisi'nde, 6'lı masanın 12'nci toplantısının yapılacağını dile getiren Özdağ, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanının seçimi, hangi yöntemle milletvekili seçimine girileceği belirlenecek. Burada partilerimiz ve kendilerimiz değil, parlamenter sisteme geçiş önemli. Cumhurbaşkanı adayımız şubat ayında açıklanacak. 6'lı masanın tek cumhurbaşkanı adayı olacak. Milletvekili seçimleri için hangi yöntemle seçime gidilirse çoğunluk sağlayacağımızı açıklayacağız. Bunu birileri kukla, vesayet gibi algılıyor. Şimdiki Cumhurbaşkanı yetkileri çok fazla. Bu sistemde bir tek kadını erkek, erkeği kadın yapamıyor. O yüzden meclis çoğunluğunu mutlaka almamız gerekiyor. Biz bu yetkileri cumhurbaşkanı, bakanlar, parlamento ve cumhurbaşkanı yardımcılarıyla nasıl paylaşacağımız konusunda çalışıyoruz. Demokrasilerde son seçim olmaz ama Türkiye'de bu son seçim de olabilir. Türkiye iflasın eşiğinde. Tuşlara aynı anda basılıyor. Tehdit dilleri, siyasi mühendislikler, siyasi çeteler, korkular, korkutmalar öne çıktı.”

Sinan Ateş'in esas katilleri belki hiç yakalanmayacak

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e ateş eden ve ölümüne neden olan kişinin yakalanmamasını da eleştiren Özdağ, cinayete ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Belki de yakalanamayacak. Türkiye'de kolluk ve yargı baskı altında. Baskıyı yapan Cumhur İttifakı bir yandan kadrolaşmayla, işe girmelerine vesile olduklarıyla, bir yandan da hükümet gücüyle baskıları sürdürüyor. Sinan Ateş olayında esas katil yakalanmayacak. 4 ay sonra hükümet değiştiğinde bunun sorumluları yargıya hesap verecektir. Yaptıklarının yanına kâr kaldığını düşünmesinler. Basın, ifade hürriyeti de ciddi tehdit altında. İktidarın siyasi mühendisliklerine, her keyfi hamlesine hukuki, meşru ve ahlaki hamleyle karşılık vereceğiz. Onlar kendileri için, biz milletimiz için siyaset yapıyoruz. Milletimiz bize güvensin, herkes mutlaka sandığa gidip oyunu kullansın. Sandık güvenliği bize aittir. Oylarıyla vatandaşımız değişime imza atıp, tarihe not düşsünler. Tarih milletimizi yazsın.”

Cumhur İttifakı'nı uyarıyoruz

Özdağ, “Cumhur ittifakının yöneticilerini uyarıyoruz: Lütfen kolluk güçlerini, yargıyı serbest bırakın, özgür çalışsınlar. Ama çeteleri, mafyaları, hukuksuz, keyfi davranan bürokratları zapturapt altına alsınlar ki Türkiye kansız, kavgasız, acısız seçim yaşasın. Bugüne kadar yaşanan acılar yeter” dedi.

Silahla siyaset olmaz

“Liderler nefret, tehdit dili kullanmasınlar. Yukarıdakiler öksürüyor, millet hastalanıyor. Yukarıdakiler tehdit ve nefret dilini kullanıyor, millet de etkilenip silah, sopa ve yumruklarını konuşturuyor. Halk işsiz, yoksul, aç, geçinemiyor. Bunlarla uğraşsınlar. Sözle siyaset yapsınlar, silahlarla değil.”