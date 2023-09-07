BUDO bazı seferlerini iptal etti
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 19.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
BUDO’nun saat 16.00’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 17.15’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı. (AA)