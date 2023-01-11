Buğra Kavuncu’nun İYİ Parti’deki yeni görevi belli oldu
Önceki dönem İYİ Parti İstanbul İl Başkanı olan Satuk Buğra Kavuncu, yeni görevi belli oldu.
Önceki dönem İYİ Parti İstanbul İl Başkanı olan Satuk Buğra Kavuncu, Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener imzasıyla Buğra Kavuncu'ya gönderilen yazıda şöyle denildi:
“İYİ Parti tüzüğümüzün 47. Maddesi beşinci fıkrası uyarınca; Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine atanmış bulunmaktasınız. Parti çalışmalarına vereceğiniz desteğe olan inancımla, yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim.”