Bugün 19 Mayıs ama… Uyanır uyanmaz Erdoğan’ın ilk işi oy istemek oldu

Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 104. yılında tepki çeken tavır... Erdoğan, bu tarihi günü kutlamak yerine muhalefeti hedef aldı, sabah sabah ilk işi oy istemek oldu!

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında en önemli adımlardan biri olan, 19 Mayıs 1919 günü Atatürk’ün Samsun’a çıkmasının üzerinden tam 104 yıl geçti.

Sabah 09.35’te Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu tarihi günü kutlamak yerine propaganda yapıp oy istedi. İşte Erdoğan’ın 19 Mayıs sabahı kullandığı ifadeler:

– Koalisyon masasında hesaplar biraz karışık, hava biraz dumanlı ama olsun; en azından bölücü örgütün desteğini sağlama aldılar.

– Bunu örtmek için de CHP Genel Başkanı hemen çıkıp siyasette seviyeyi daha da düşürmeye, insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı.

FAŞİZMDEN GİRDİ, NOBRANLIKTAN ÇIKTI

– “Helalleşme” tiyatrosunun yerini bir günde faşizmin en ilkel, en nobran, en rezil hali aldı.

– Daha düne kadar depremzedelerimize “bedava ev” vadediyorlardı, bugün aynı insanları utanmadan kapı dışarı ediyorlar.

– Suçüstü yakalanınca da hemen işi başka taraflara çekip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar.

– Halbuki hiçbir kılıf bu minareyi örtmeye yetmez.

– Milletle inatlaşarak, millete hakaret ederek, milleti tehdit ederek siyaset yapılmaz.

– Siyaset, ülkeye ve millete hizmet etmekle olur, eser kazandırmakla olur, gönül kazanmakla olur.

– Biz bugüne kadar sadece Allah'ın rızasını, milletimizin desteğini, insanımızın hayır duasını gözettik.

– İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle, aynı samimiyetle yolumuza devam edeceğiz.

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