Bugün başlayacak, yarın yurdu saracak… Meteoroloji’den sağanak uyarısı!

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurtta yer yer etkili olmaya başlayacak sağanak yağış yarın ülkenin büyük bölümünü saracak. Hava sıcaklıklarında bazı şehirlerde 4 derece dolaylarında düşüş bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Son verilere göre bugün Trakya’da ve Anadolu’nun bazı noktalarında yerel yağışlar kendini gösterecek ancak sağanak yağış yarın yurdun hemen hemen tamamını saracak.

Cuma ve cumartesi günü etkisini bölgesel olarak yitirecek yağışlar pazar günü yeniden etkili olacak. Hava sıcaklıklarında da hissedilir düşüşler yaşanacak.

YEREL YAĞIŞ VE SİS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, İzmir, Aydın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Giresun ve Erzurum çevreleri ile Ankara’nın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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