Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Başkentray, İzban ve Marmaray’ın yanı sıra Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinin ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı. İstanbul ve Ankara'da bayram süresince otobüs, vapur, metro, Metrobüs de ücretsiz olması bekleniyor. Bugün toplu taşıma araçları ücretli olarak hizmet verecek, ücretsiz yolculuk bayramda gerçekleştirilebilecek.

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Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi Kurban bayramı süresince de toplu taşıma hizmetleri vatandaşlara ücretsiz sunulacak. Bayram süresince İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Ankara, İzmir ve İstanbul’da hizmet veren ‘Başkentray, İzban ve Marmaray’ın Kurban bayramında ücretsiz olacağını duyurdu.

KURBAN BAYRAMIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak. (DHA)

GAYRETTEPE METROSU ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak. AA

OTOYOL VE KÖPRÜLER DE ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.