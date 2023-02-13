Bülent Arınç’tan seçim tarihi çıkışı

Meclis eski Başkanı Bülent Arınç, seçimlerin ertelenmesini istedi ve “Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Daha açık ve net ifade etmek gerekirse: ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım” dedi.

Veli TOPRAK

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TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, yaptığı yazılı açıklama ile seçim tartışmalarını değerlendirdi.

“Tarihe ‘Büyük Güneydoğu Anadolu Depremi' olarak geçecek bir felaketin ardından” seçim tartışması yapıldığını kaydeden Arınç, şunları kaydetti:

“HANGİ YÜZLE MİTİNG YAPACAKSINIZ?”

* “Vatandaşlarımız şu an seçim değil yaşam mücadelesi veriyor. Bazı siyasetçilerin ve gazetecilerin seçimin mayısta mı haziranda mı yapılacağını tartıştığını görüyoruz. Allah'tan korkun, hala enkaz altında cesetler var. Seçmenden bahsedilmezken seçimden bahsetmek nasıl mümkün oluyor? Böyle bir dönemde acılarıyla yüzleşen vatandaşlarımıza karşı seçim propagandası mı yapacaksınız, oy mu isteyeceksiniz? Aday mı olacaksınız, miting mi yapacaksınız? Bunları hangi yüzle yapacaksınız? Seçmen yok, sandık yok. Halk size demez mi ‘vatandaş can derdinde, siz ne derdindesiniz' diye.

“85 VEKİLLE TEMSİL EDİLİYOR”

* Ortalama 15 milyon vatandaşımızın etkilendiği bu felakete maruz kalan şehirlerimiz TBMM'de toplam 85 milletvekili ile temsil ediliyor. Manzara o kadar acı ki; buralarda seçmen kalmamış. Hem seçmen kütükleri geçersizleşmiş hem de seçim yapmak hukuken ve fiilen imkansız hale gelmiş. Belki de seçime gidilirken Yüksek Seçim Kurulu nüfus sayımı ile bu illerin kaç milletvekili ile temsil edileceğini yeniden hesaplayacaktır.

“NE MAYIS NE HAZİRANDA SEÇİM OLAMAZ”

* Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Daha açık ve net ifade etmek gerekirse: ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu tercih değil zarurettir. Seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesinin mümkün olduğunu söyleyenlere tek cevap yeterli olacaktır; bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değildir, hukuki metinlerdir. Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilga edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir.

“ERDOĞAN, LİDERLE İSTİŞARE ETMELİ”

* Şahsi düşünceme göre yapılacak basittir; Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya gelmeli ve bu zaruretin nasıl aşılacağını konusunda onlarla istişare etmelidir.

“YA 2024 YA DA KASIM 2023”

* Benim seçimleri erteleme konusundaki naçizane düşüncelerim şunlardır. Birinci tercihim; Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri birleştirilebilir. Bunun geçmişte örnekleri vardır. İkinci tercihim Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin ötelenerek Kasım 2023'te yapılmasıdır. Üçüncü tercihim ise ilk iki seçenekte anlaşılamadığı takdirde tüm siyasi partilerin mutabık kalacağı başka bir tarih üzerinde anlaşma sağlanmasıdır.”

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