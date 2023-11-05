Bülent Ecevit vefatının 17. yıl dönümünde anılıyor

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit 17. vefat yıl dönümünde anılıyor. CHP, İYİ Parti ve Özgür Özel sosyal medya hesapları üzerinden Bülent Ecevit'i andı.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanlarından Bülent Ecevit, 5 Kasım 2006 yılında hayatını kaybetti. Siyasi kimliğinin yanında gazeteci, yazar, şair olarak da bilinen Bülent Ecevit, 1974–2002 yılları arasında dört kez başbakanlık görevini üstlenmişti. Siyasi hayatına 1954 yılında CHP'de başlayan Bülent Ecevit, 2004 yılında yapılan 6. Olağan Kurultay ile aktif siyaseti bırakmıştı.

“SOSYAL DEMOKRASİYİ İKTİDARA TAŞIDI”

Ecevit’in vefatının 17. yılında CHP’nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, “Sosyal demokrasiyi iktidara taşımış, halkın Karaoğlanı ve umudu olmuş, siyasi yolculuğundan çok şey öğrendiğimiz 3’üncü Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit’i ölüm yıldönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.

CHP’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile 3. Genel Başkan Bülent Ecevit anıldı. Paylaşım şöyle:

“İnsan haklarına olan bağlılığından hiç ödün vermeyen, yaşamını adalet ve dürüstlük prensipleriyle sürdüren değerli devlet adamı Bülent Ecevit’i saygı ve minnetle anıyoruz.”

“İLKELİ SİYASİ ÇİZGİSİNDEN ÖDÜN VERMEDİ”

İYİ Parti’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 16. Başbakanını sosyal medya üzerinden paylaştığı şu mesajla andı:

“Dürüst, aydın ve mütevazı kişiliğiyle Türk siyaset tarihimizde önemli bir yeri olan; Demokratik duruşundan, istikrarlı ve ilkeli siyasi çizgisinden ödün vermeyen 16’ncı Başbakanımız Bülent Ecevit’i saygı ve rahmetle anıyoruz.”