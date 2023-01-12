Bunlar da Suriyeli dolandırıcı: ‘Polisim’ dediler, 3 milyonluk vurgun yaptılar

Muğla'da yaşayan N.B. (62), telefonda kendini polis olarak tanıtıp 'İsminiz hırsızlık olayını karıştı' diyen dolandırıcılara 3 milyon değerinde döviz, para ve altınını kaptırdı. Polisin Şanlıurfa, Konya ve İzmir'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan N.B.’yi, 30 Aralık günü arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp ‘İsminiz hırsızlık olayına karıştı. Olayı aydınlatmamız için elinizdeki paraların seri numaraları ile altınları karşılaştırmamız gerekiyor. Karşılaştırmadan sonra size teslim edeceğiz’ dedi.

ELİNDE NE VARSA TESLİM ETTİ

Telefondaki kişiye inanan N.B., 140 bin dolar, para ve altınları, eve gelen kişiye teslim etti.

N.B., daha sonra kendisini hiç kimse aramayınca dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.

SURİYELİLER YAKALANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, şüphelilerin Suriye uyruklu Remoun Kadmous (29), İbrahim Khalkf (29) ile Salih El Devriş (28) olduğunu belirledi.

TUTUKLANDILAR

Oluşturulan özel ekip tarafından Şanlıurfa, Konya ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 3 şüpheli, Muğla’ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

ALTINLARIN BİR KISMI TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin evlerinde bulunan altınların bir kısmı sahibine teslim edilirken, para ve dolarlar ise bulunamadı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Suriyeli genç sokakta ölü bulundu