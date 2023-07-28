Bursa ve Burdur’da orman yangını

Bursa'da Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor. Burdur'un Bucak ilçesinde de kızılçam ağaçları ile kaplı ormanda yangın çıktı, çok sayıda ekip bölgeye gönderildi.

Halil ATAŞ

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Bursa Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Uludağ eteklerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. AKUT’un da katıldığı çalışmalarda vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu. Bölgede polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, çok sayıda itfaiye ekibi ve üç helikopterin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

BURDUR’DA KIZILÇAM AĞAÇLARIYLA KAPLI ORMANDA YANGIN

Burdur Bucak ilçesine bağlı Kestel köyü Toprakdüdeni mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Bucak Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Bucak Belediyesi itfaiye araçları, çok sayıda personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

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