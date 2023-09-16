Bursa’da bir kişi, sevgilisini kızının önünde vurup intihar etti

Bursa'da, Tuncay Şener (35), evine gittiği sevgilisi Nurgül Demir'i (38), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Demir'in 10 yaşındaki kızı E.E.K.'nin 112'yi aramasıyla ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak’taki 6 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede cinayet işlendi.

İddiaya göre, Tuncay Şener, sevgilisi Nurgül Demir’in evine gitti. İkili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Şener, yanında getirdiği tabancayla Demir’i başından vurdu. Ardından da Şener, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti.

Annesinin öldürülmesini gözleri önünde gören E.E.K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir ve Şener’in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

E.E.K., polis ekipleri eşliğinde evden çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)