Bursa’da dibi gören barajlarda son durum

Bursa'da tarihinin en düşük seviyesine inen Doğancı Barajı ile dibi gören Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesi, son bir haftada etkili olan yağışlar, Uludağ'daki karların erimesi ve su tasarrufu çağrıları ile arttı. Doğancı'da doluluk oranı yüzde 31'e, Nilüfer'de ise yüzde 4'e çıktı.

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Bursa’nın içme suyu kaynağı Doğancı Barajı’nın doluluk oranı, şubat ayında yüzde 24 olarak ölçüldü.

Bu rakam, barajın kurulduğu 1983’ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Nilüfer Barajı ise dibi gördü.

Fakat son bir haftada etkili olan yağışlar, Uludağ’daki karların erimesi ve su tasarrufu çağrılarının ardından; Doğancı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 31’e, Nilüfer Barajı’nda ise yüzde 4’e çıktı.

Doğancı Barajı’ndaki su miktarı, 11 milyon metreküp olarak kaydedildi.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, “Bursa’daki tüm barajlarımızdaki doluluk seviyesi, 21 Şubat’ta BUSKİ’nin gelmiş geçmiş en düşük dönemlerindeydi. Yağan yağmurlara baktığımızda, o gün barajlarda 7,5 milyon olan su rezervimiz, 11 milyon metreküplere çıktı. Bu kadar kısa sürede hem şehre su vermemiz hem de 3’er metrelik artış olması; sevindirici bir haber. Bu bilgileri de sürekli halkımız ile paylaşıyoruz. Yağışlar bizleri çok mutlu etti. İnşallah bu yağışların devam edeceğini ümit ediyoruz” dedi.

‘HALKIMIZDAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ’

Tasarrufun önemli olduğunun altını çizen ve bir kez tedbirleri hatırlatan Gülenç, şöyle konuştu:

*Vatandaşlarımızın evinde kullandığı su, tüketimin yüzde 80’ini teşkil etmektedir. Tasarruf konusunda uyarılarımızın uygulanmasını sağlayabilirsek, vatandaşlarımız da bunu uygularsa, su kullanımı yönünde ciddi tasarruflar olacaktır.

*Uyarılarımızdan dolayı arayıp, teşekkür edenler var. Çok basit uygulanacak yöntemler var. ‘Diş fırçalarken musluğu kapatın’ diyoruz. Meyve, sebze yıkarken bir kapta yıkamalarını söylüyoruz. ‘O suyu tekrar çiçeğinizde, başka bir yerde kullanın’ diyoruz.

*’Duş alırken boşa akan suyu bir kaba alıp, başka bir yerde kullanın’ diyoruz. Bunun gibi birçok şeyi sözlü olarak dalgalar halinde halkımıza yayıyoruz.

*Halkımızdan da gerçekten olumlu dönüşler alıyoruz. Bu tasarruflara dikkat edildiğini su kullanım debilerinden ve miktarlarından da görüyoruz.

’20 KUYU DAHA AÇACAĞIZ’

*Biri barajlarımız, biri Uludağ yamacındaki kaynaklarımız, bir diğeri de kuraklık ve baraj hattında oluşabilecek arızalarda devreye girebilecek 155 tane derin kuyumuz mevcuttur.

*Sistem tamamen çalışıyor. Sürekli bu konuları başkanımızla da istişare ediyoruz. Başkanımızın bize verdiği talimat, Bursa’mızı bir gün bile susuz bırakmayacak bütün tedbirleri almalıyız. Bu konuda kesin talimatı var. Biz de bu talimat ile çalışıyoruz.

*Yakın zamanda yeni kuyuların açılması ile ilgili de çalışmaları başlatıyoruz. Hem yer altından çekeceğimiz ilave kuyular hem de Vakıf Mahallesi bölgesinde yaptığımız arıtma tesisinden 40 bin metreküp gibi ciddi bir suyu sisteme kattığımızda; bu rakam, Bursa’nın yüzde 10’u demektir.

*Bugün şehre 400 bin metreküp su verdiğimizde, yüzde 10 kadar daha katkı koyacak bir suyu kazandıracağız. 20 kuyu daha açacağız. Bunlar, yaklaşık yüzde 10’u düşündüğümüzde; Bursa’nın ihtiyacının yüzde 20 rezervini hızlı olarak temin ediyoruz.

‘ÇINARCIK BARAJI, EN GÜÇLÜ TEDBİR OLACAK’

*Devlet Su İşleri tarafından yapılan ve bize teslim edilen önemli, çok büyük bir barajdır. O dönemde katkı koyan tüm yetkililere teşekkür ediyorum.

*Buradaki su hacminin yüzde 23’ünü Devlet Su İşleri tahsis etti. Yüzde 23’lük bölümde, 145 milyon metreküp su demektir. Bu iki barajdan (Doğancı ve Nilüfer barajları) daha büyük bir hacimdeki suyu, Bursa’mıza kazandıracağız. Finans ile ilgili tüm sözleşmelerimiz tamamlandı.

0Şu anda bunun yapımı ile ilgili ihale süreçlerini başlattık. 2 yaza ihtiyacımız var; 3’üncü yazda Bursa halkını bu su ile kavuşturduğumuzda; kentimizdeki su ve kuraklığa karşı alabildiğimiz en güçlü tedbirleri almış olacağız. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile su verimliliği konusunda çalışmalarımız var. Su kayıp-kaçaklarında çok özel bir çalışma ile Türkiye’de en başarılı il olarak derecelendirildik. Bütün bunların yanında bakanlık ile yaptığımız çalışmaların neticelerini alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. (DHA)

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