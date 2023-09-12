Bursa’da eşine çarpan sürücüyü oğullarıyla birlikte darbetti

Bursa'da bir kadına hafif ticari araç çarptığı trafik kazası meydana geldi. Kadının eşi ve oğulları, kaza yapan sürücüyü darbetti. Kavga anı kameraya yansıdı.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadının eşi ve oğulları, kaza yapan sürücüyü darbetti. Kavga anı amatör kameraya yansıdı.

Bursa’da İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Zincirlikuyu caddesinden İnegöl-Alanyurt istikametine çıkış yapan Murat N. yönetimindeki 16 JMZ 73 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Bedriye E.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen yaralı kadının eşi Necati E. ile çocukları Coşkun ve Ömer E., bu duruma öfkelendi. Öfkeli koca ve çocukları ile kazaya karışan sürücü Murat N. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yumruk, tekme ve sopalı kavgada baba ve oğulları, sürücü Murat N.’yi darbetti.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından, taraflar ayrıldı. Baba ve 2 çocuğu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga sırasında kazaya karışan hafif ticari araçta da hasar meydana geldi.

Kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)