Bursa’da harçlık isteği cinayetle bitti: Hala öldü, babaanne ağır yaralı

Bursa'da, Y.B. (24), harçlık isteğini geri çeviren halası Safiye Vardar (45) ile babaannesi Sabriye Balaban'a (71) bıçakla saldırdı. Vardar olay yerinde hayatını kaybederken, boğazı kesilen Balaban ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde harçlık isteği geri çevrilen genç dehşet saçtı.

İddiaya göre Y.B., halası ve babaannesinden harçlık istedi. Talebi geri çevrilen Y.B. ile halası ve babaannesi arasında tartışma başladı. Y.B., tartışma esnasında mutfaktan aldığı bıçakla iki kadına saldırdı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Vardar ve Balaban, kanlar içinde yere yığıldı.

Yakınların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vardar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Balaban’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan Y.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)