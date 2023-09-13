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Bursa’da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Bursa'da bir soğuk hava deposunun açık havada bulunan plastiklerin olduğu bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Yayınlanma: 07:39 - 13 Eylül 2023 Güncellenme:
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Bursa’nın Osmangazi ilçesi, Çukurca Mahallesi’nde soğuk hava deposunun açık havadaki bölümündeki plastiklerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, plastikleri saran alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Depodaki çok sayıda plastik sepet zarar gördü. (AA)

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Bursa Osmangazi yangın
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