Bursa’da tramvaya kurşun! 800 saatlik görüntü izlenerek yakalandı
Bursa'da vatmanın tramvay camında kurşun deliği görmesi üzerie yapılan incelemede tramvaya silahla ateş eden kişinin Bilal K. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince 150 güvenlik kamerasındaki 800 saatlik görüntü izlenerek tespit edilip yakalanan Bilal K. ilk ifadesinde anında alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti...
Bursa’da kullandığı tramvayın camının kırık olduğunu gören vatmanın ihbarıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tramvayın camına kurşun isabet ettiğini belirledi.
Bunun üzerine tramvay hattı üzerindeki 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı. 800 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelinin Bilal K. olduğunu tespit etti.
İki isim 9 Eylül’de saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yürürken Bilal K.’nın yanından geçen tramvaya, belinden çıkardığı silahla ateş ettiği görüntülere yansıdı.
“ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM”
Tespit üzerine Bilal K. ile arkadaşı Baran E., polis ekiplerince evlerine düzenlenen operayonla gözaltına alındı.
İfadesinde alkollü olduğunu, ateş açtığını ve o anları hatırlamadığını söyleyen Bilal K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ‘olası kastla adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Arkadaşı Baran E. ise serbest bırakıldı. (DHA)