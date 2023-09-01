Bursa’da yanlış tedavi iddiası yargıya taşındı: ‘Artık anne olma ihtimalim kalmadı’

Bursa'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede kendisine rahim kanseri tanısı konulup, sol yumurtalığında bulunan 4.5 santimlik kist sebebiyle ameliyat olması gerektiği söylenilen Derya Kara (41), yanlışlıkla sağlam olan sağ yumurtalığının alındığını öne sürdü. Özel hastaneden şikayetçi olan Kara, artık, anne olma ihtimalinin kalmadığını belirterek, "'Nokta kadar bir ihtimal varsa rahmimi almayın. Anne olmak istiyorum' dedim. Ağlaya ağlaya ameliyat olmaya karar verdim. Sonuna kadar hakkımı arayacağım" dedi.

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Bursa’da yaşayan Derya Kara, 6 Mayıs 2021 tarihinde karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Yapılan muayenelerin ardından patoloji için rahimden parça alındı. Patoloji sonucunda küçük bir müdahaleyle rahim duvarının kazınması gerektiğini öğrenen Derya Kara, tedaviyi kabul etti.

Ağrıları dinmeyen Kara, tekrar aynı hastaneye gitti. Yapılan muayenenin ardından Kara’nın ‘rahim kanseri’ olduğu ve sol yumurtalığında kist bulunduğu belirtildi. Ameliyatla sol yumurtalığının alınması gerektiği ifade edilen Kara, tedaviyi kabul etti.

Ameliyata alınan Kara’nın, iddiaya göre yanlışlıkla sağlam olan sağ yumurtalığı alındı. Ameliyat sonrası ağrıları dinmeyen Derya Kara, bu kez devlet hastanesine giderek durumu anlatıp, tekrar muayene oldu.

Burada yapılan muayenelerde, karın ağrısının sebebinin mide mikrobu olduğu tespit edilen Derya Kara, 15 günlük ilaç tedavisinin ardından ağrılarından kurtulurken, yanlış yumurtalığını aldığını öne sürdüğü özel hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

“AĞLAYA AĞLAYA AMELİYAT OLMAYA KARAR VERDİM”

Derya Kara, devam eden yargılama sürecinin uzadığını öne sürerek, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ile birlikte basın açıklaması yaptı. Özel hastanede kendisine yapılan yanlış müdahale sonrası artık anne olamayacağını söyleyen Derya Kara, şunları belirtti:

* “Doktor bana, ameliyattan başka çarem olmadığını söyledi. Ağlaya ağlaya ameliyat olmaya karar verdim. Korona dönemi olduğu için başka hastanelerden de randevu alamıyordum. Doktora güvendim. Ameliyathaneye girene kadar kendisine yalvardım. ‘Nokta kadar bir ihtimal varsa rahmimi almayın, anne olmak istiyorum’ dedim. Ameliyat öncesi sağ yumurtalığım temizdi.

* Sol yumurtalığımda 4,5 santimlik kist vardı. Ameliyattan çıktıktan sonra yumurtalığımın bir tanesinin iyi durumda olduğunu belirterek bıraktığını söyledi. Ondan sonra ağrılarım durmayınca, tekrar muayene ettiğinde ‘Sol yumurtalığında 4,5 santim kistin var’ dedi. Ben o gün sağ yumurtalığımı alıp, sol kistli yumurtalığımı bıraktığını öğrendim.”

“AĞRILARI MİDE MİKROBU YÜZÜNDEN ÇEKİYORMUŞUM”

Hakkını hukuki yollarla sonuna kadar arayacağını dile getiren Kara, şu ifadeleri kullandı:

* “İlk başta burada bir ilaçlı tomografiye girdim. Sonra benden, kolonoskopi ve endoskopi istediler. Hastaneye para yatırmaktan gücüm kalmadı. Sonunda devlet hastanesine randevu alarak kolonskopi ve endoskopiye girdim. Orada bağırsaklarımda herhangi bir sorun olmadığını ve sağlıklı çalıştığını söylediler. Mide mikrobum çıktı. Ama ağrılarım hala devam ediyor.

* Doktor ‘Bu ağrıların sebebi mide mikrobu. 15 günlük bir ilaç tedavisi gerekiyor’ dedi. Ben özel hastanede ağzım yandığı için hemen başka bir hastaneye daha gittim. Sonuçlarımı orada da gösterdim. Doktor bana ‘Evet mide mikrobun var, bu ilaçları kullanmak gerekiyor’ dedi. 15 gün boyunca ilaçlarımı kullandım. Bütün sebep mide mikrobummuş. Ben bu ağrıları sadece mide mikrobundan kaynaklı çekiyormuşum. Bunun yüzünden 2 kere ameliyat oldum.”

“İNSAN HAYATINI KARARTMAK, BİR DOKTORUN İŞİ DEĞİLDİR”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise olayın takipçisi olduklarını belirterek şunları söyledi:

* “Ülkemizde biz bazı meslekleri eleştirebiliyoruz. Mobilyayı yanlış tamir eden ustayı, buzdolabını yanlış tamir eden ustayı, fakat bazı mesleklerde, mesleki dayanışmayla karşı karşıya kalıyoruz. Bir kadının anne olma hayalinin önüne para için, sağını solunu bilmediği için vurdum duymazlık uygulayan bir doktora biz sivil toplum ekibi olarak geliriz. Bu hastanenin önünde bir kadına yapılan yanlışlığı, hoyratlığı gösteririz.

* Vicdansız insanı doktor yapmayın. Sol yumurtalığı alması gerekirken sağ yumurtalığı alan ya da medikal bir tedavi mümkünken, bunu ameliyatla yapmak ve insan hayatını karartmak bir doktorun, bir insanın işi değildir. Bunların kesinlikle takip edilmesi gerekiyor. Bir kadının, bir annenin hayatının karartılması anne olma hayallerinin bitirilmesi, neye mâl olmuş, bedeli ne kadarmış. Şu anda mahkeme devam ediyor, onu da hep birlikte göreceğiz.”

HASTANE YÖNETİMİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddialarla ilgili soruları yanıtlayan özel hastane yöneticileri, “Olay yargıda. Süreç devam ediyor. Mahkeme kararını vermediği için açıklama yapmak istemiyoruz. Yalnız, iddialarda bulunan kişi bizi arayıp ‘Ne kadar para vereceksiniz’ diye soruyor” şeklinde konuştu. (DHA)