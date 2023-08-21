Bursa’da ‘yer verme’ tartışması: 10 kişi, 3 arkadaşa bıçakla saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta oturup sohbet eden 3 arkadaş, 'yer verme' tartışmasında 10 kişilik grup tarafından bıçakla yaralandı.

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Bursa’nın İnegöl ilçesi Alanyurt Esentepe Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.

Arkadaşlar Halil İbrahim Ç. (38), Bahri O. (30) ve Hasan D. (53), Esenler Caddesi’ndeki bir parkta buluştu. 3 arkadaş, iddiaya göre, burada sohbet ederken yanlarına gelen 10 kişilik grup yerlerini istedi.

İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Halil İbrahim Ç., Bahri O. ve Hasan D. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanırken, 10 kişilik grup ise olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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