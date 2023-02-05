Bursa’da zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı
Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda, dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada dört kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana geldi.
Bursa’dan İstanbul istikametine giden dört otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.
İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)