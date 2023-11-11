Büyükçekmece’de dehşet anları: Palalı saldırgan yoldan geçenlere saldırdı

İstanbul Büyükçekmece'de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, elindeki pala ile sokağa çıkan bir kişi, çevreden geçenlere saldırdı. Yoldan geçenler şans eseri yara almadan kurtulurken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

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İstanbul Büyükçekmece Atatürk Mahallesi’nde dün gece saatlerinde elindeki pala ile bir apartmandan sokağa çıkan bir kişi, bilinmeyen nedenle sokaktan geçenlere saldırdı. Pala ile yoldan geçenlerin üzerine doğru koşan kişiyi görenler kendilerini kurtarmak için hızla uzaklaştı.

ÖNCE PALAYLA, SONRA BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Olayın haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elindeki pala ile çevredekilere korku dolu anlar yaşatan kişi, bir süre sonra palayı sokağa fırlattıktan sonra apartmana girdi. Daha sonra elinde bıçakla tekrar sokağa çıkan saldırgan, çevredekilerin üzerine doğru koştuktan sonra geri dönerek binaya girdi.

Polisin gelmesi ile saldırganın bulunduğu apartmana yönelen çevre sakinlerinden bir kişi, yerden aldığı palayı binaya doğru fırlattı. Saldırgan ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)