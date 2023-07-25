Büyükçekmece’de yol kenarındaki köpeği ezdi, aracından inmeden kaçtı

İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi kullandığı servisle, mahallelinin baktığı 'Kral' isimli köpeği yol kenarında durduğu sırada ezdi. Servis şoförü olay yerinden kaçarken, yoldan geçen başka bir sürücü yaralı köpeği aracına alarak veterinere götürdü.

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İstanbul Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi Gölboyu Caddesi’nde saat 06.00 sıralarında bir köpek, servis aracı tarafından ezildi.

34 LMS 718 plakalı servis aracı caddede ilerlediği sırada mahalle sakinlerinin beslediği ‘Kral’ isimli köpeğin üzerinden geçti.

Servis şoförü köpeği ezerken, diğer köpekler havlayarak etrafına toplandılar. Şoför ise araçtan inmeden olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen başka bir sürücü, köpeğin yaralı olduğunu görünce durdu.

Çevredekilerin yardımıyla yaralı köpeği otomobiline alan sürücü, Büyükçekmece Belediyesi’ne ait barınağa götürdü. Kral, barınaktaki veterinerler tarafından tedavi altına alındı.

“ÜSTÜNDEN GEÇİP BASIP GİDİYOR”

Mahalle sakini Ali Çağıran, “Köpek bizim buranın köpeği. Kral olarak da ismi geçer, herkes tarafından sevilir. Burada yaşayan bir köpek, başka yere gittiği yoktur. Kızım belediyede veteriner, kendisine haber verdik. Zaten buradan geçen bir bayan sağ olsun arabasına alıp, veterinere götürmüş. Durumu, her halde biraz ağır olunca hayvan barınağına getirilmiş. Kızımı aradım, ne oldu haber var mı diye. ‘Baba bizim buraya getirmişler. Ben şimdi tedavilerini bitirdim. İlaçları vücudunun her yerine sürdük. Damarları, derisi… Başında hem de alt çenesinde, ayaklarında kırıklar var. Sol bacağı ezilmiş’ dedi. Tedavisine başlanmış, iğnelerini vurmuşlar, sessiz sakin bir şekilde duruyormuş. Herkes gördü, bir minibüs üzerinden geçiyor. Tekrar üstünden geçip, sonra basıp gidiyor” dedi.

Başka bir mahalleli Cengiz Takliş, “Aşağı indiğimde yol ortasında yatıyordu. Ben onu görünce şok oldum. Ayağı parçalanmış, çırpınıyordu. Onun olduğu her yerde, her taraf kan içindeydi. Hep burada yatardı. Biz onu besleyip bakıyorduk, mahallenin köpeğiydi” ifadelerini kullandı. DHA