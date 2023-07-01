Büyükelçi Karagöz İstanbul’da toprağa verilecek

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Faralya Koyu’nda denizde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz (56), İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Mustafa SARIİPEK

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Dışişleri Bakanlığı, Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya Koyu'nda denizde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün cenazesinin 4 Temmuz Salı günü İstanbul'daki Şakirin Camii'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini açıkladı.

Merhum Büyükelçi Karagöz için 3 Temmuz Pazartesi günü ise saat 14.00'te Dışişleri Bakanlığı A Blok önünde bir tören düzenleneceği bilgisi verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımız merkez ve yurtdışı teşkilatında 1989 yılından bu yana çeşitli görevlerde bulunan, geçmişte Moğolistan ve Ürdün nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu, Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü 30 Haziran 2023 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” denildi.

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