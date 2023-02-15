“Çadır yok, gümrüksüz karavan izni verilsin”

Deprem bölgesinde en büyük sorun çadır ve barınma... İkinci büyük depremde sarsılan Elbistan’da çiftçilik yapan Ahmet Çam, barınma sorununu çözmek için yurt dışında alacakları karavandan gümrük vergisi alınmamasını istedi.

Veli TOPRAK

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Kahramanmaraş’taki 7.6'lık ikinci depreme köyünde yakalanan Elbistanlı çiftçi Ahmet Çam'ın evi yıkıldı. Geçen yıl yaptığı ahırında ise hasar yok. Ahırının önüne derme çatma çadır kuran çiftçi, çocukları ve eşini akrabalarının olduğu Konya'ya bıraktığını söyledi.

Ahırında 130 büyükbaş hayvanı bulunduğunu belirten Çam, “Elbistan besi hayvancılığının yüzde 25'ini karşılayan bir bölge idi. Yemlerimiz bitiyor, hayvanlar perişan olacak. Banka borçlarımız var. Tüm bankalar için borçlarımız herhangi bir şart olmadan ertelenmelidir” dedi.

Deprem bölgesinde mevsim şartları nedeniyle en büyük sorunun çadır olduğunu vurgulayan Çam, önerisini şöyle anlattı:

– Çocuklarımı Konya'ya bıraktım, tekrar köyüme döndüm. Evim yıkıldı. Ancak ahırda 130 büyükbaş hayvanım var. Böylece bırakamam. Ahıra yakın bir yere çadırvari bir barınak yaptım. İnsanların çadır sorunu çözülmedi. Yurt içinde basit karavanların fiyatı bile 300 bin lirayı buluyor.

– Almanya'da akrabalarıma sordum, internetten fiyat baktım 4-5 bin Euro’ya karavan satışı var. Deprem bölgesindeki insanlara yıl sonuna kadar gümrük vergisi olmadan karavan getirme imkanı verilsin. Böylece barınma sorunumuzu geçici olarak çözelim.

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