Çağlayan Adliyesi’nde 2023-2024 adli yıl açılış töreni

İstanbul Adalet Sarayı’nda 2023-2024 adli yıl açılış töreni düzenlendi. Programda konuşma yapan İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, “Toplumun adalete olan güven duygusunu bizler inşa ederiz, adli süreçlerde ürettiğimiz hizmetin kalitesini artırdıkça, doğal olarak adalete güven de artacaktır” ifadelerini kullandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 2023-2024 adli yıl açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı.

Törene, Başsavcı Vekillerinin yanı sıra adliyede görev yapan hakim ve savcılar, çok sayıda adliye personeli ile Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz da katıldı. Törene İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç da katıldı.

‘TOPLUMUN ADALETE OLAN GÜVEN DUYGUSUNU BİZLER İNŞA EDERİZ'

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun bir konuşma yaptı.

Altun konuşmasında Ağustos ayında yayımlanan kararname ile İstanbul İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'na atandığını belirterek, “Adalet hizmetleri, doğası gereği zihnen de bedenen de yorucudur. Çünkü adliyeler, vatandaşlarımız için son başvuru mercidir. Bu gerçek ister istemez yargı çalışanları üzerinde bir stres oluşturmaktadır. Toplumun adalete olan güven duygusunu bizler inşa ederiz, adli süreçlerde ürettiğimiz hizmetin kalitesini artırdıkça, doğal olarak adalete güven de artacaktır. Sadece vereceğimiz kararlarla değil, avukatlarımıza, iş sahiplerine, vatandaşlarımıza hakkaniyetle ve nezaketle muamele ederek, yargıya olan güven duygusunu güçlendirmiş oluruz. Ayrıca önümüze gelen adli uyuşmazlıkları en isabetli şekilde sonuçlandırma beklentisini de karşılamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

İstanbul'un diğer şehirlere nazaran hem iş hacminin hem de çözümü derin hukuki bilgi ve mesleki tecrübe gerektiren karmaşık davalarıyla farklılık gösterdiğini kaydeden Altun, “Bu nedenle İstanbul Hakimi ve Cumhuriyet Savcısı olmak hem bir ayrıcalıktır hem de ağır bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir” diye konuştu.