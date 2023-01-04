‘Caiz mi Hocam’ klibi çeken imam haklı bulundu, yeni klibine de soruşturma açıldı

Halkın geçim sıkıntısını çektiği 'Caiz mi Hocam' klipiyle anlatan ve hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan soruşturmanın ardından Kırşehir Mucur İlçe Müftülüğüne yardımcı hizmetli olarak atanan imam Fatih Ardıç’ın atamasını Manisa 2. İdare Mahkemesi yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptal etti. İmam Ardıç'ın, ikinci çektiği ‘Çıkar Telefonu’ isimli klip sebebiyle de hakkında tekrar soruşturma başlatıldı.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Ören Camii'nde imamlık yapan Fatih Ardıç, geçtiğimiz 2022 Haziran ayı içerisinde derinleşen ekonomik krizi, emekçinin açlık sınırın altında ücret almasını ve halkın geçin sıkıntısını içeren ‘Caiz mi Hocam' isimli şarkı yaparak ilk klibini çekti. Klibin sosyal medyadan yayınlamasından 10 gün sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen iki müfettişin imam Fatih Ardıç hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Ardıç'ın ‘Din Hizmetleri' görev sınıfını ‘Yardımcı Hizmetler' sınıfına düşürerek Kırşehir Mucur İlçe Müftülüğü'ne yardımcı personel olarak atadı.

YARGI ATAMAYI İPTAL ETTİ

Çektiği klip sebebiyle yapılan atamanın haksız olduğunu belirten imam Fatih Ardıç, verilen kararı yargıya taşıyarak Manisa 2. İdare Mahkemesi'ne atamanın ve görev sınıfı düşürülme kararının iptali için dava açtı.

Mucur İlçe Müftülüğü'nde 2022 Ekim ayında yardımcı hizmetli olarak göreve başlayan imam Fatih Ardıç'ın açtığı dava 18 Kasım 2022 tarihinde sonuçlandı. Manisa 2. İdare Mahkemesi imam Ardıç'ı haklı bularak, atamasının ve görev sınıfının düşürülmesini yasal bir dayanağı olmadığı gerekçesiyle atamayı iptal etti.

Manisa 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi: “Manisa ili Kırkağaç ilçesi Ören Cami İmam-Hatibi olarak görev yapan davacının hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle Kırşehir İli Mucur İlçe Müftülüğü emrine hizmetli olarak atanmasına ilişkin işlemin yasal dayanağı bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

Öte yandan dava konusu işlemin, Anayasa ile güvence altına alınan çalışma hürriyetine ilişkin olması nedeniyle uygulamasına devam edilmesi halinde davacı açısından telafisi güç zararlar doğuracağı açıktır. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar meydana gelebileceğinden 2577 sayılı Kanunu'nun 27.'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi.”

“HAKLI ÇIKACAĞIMI BİLİYORDUM”

Klibinin hiçbir suç teşkil etmediğini ifade eden imam Ardıç, mahkemenin verdiği kararında kendisini haklı çıkardığını dile getirdi.

İmam Fatih Ardıç mahkemenin verdiği kararla ilgili şu ifadelere yer verdi: “Çektiğim klipte sadece halkımızın yaşadığı sıkıntıları dile getirmek istedim. Kimseyi rencide filan etmedim. Gerçekleri söyledim. Bu nedenle yapılan atamanın ve imamlık kadromun yardımcı hizmetli kadrosuna düşürülmesinin haksız olduğunu biliyordum. Haklılığımı mahkemeyle tescillemiş oldum”

İKİNCİ KLİBİNİ ÇEKTİ, BİR SORUŞTURMA DAHA AÇILDI

Manisa 2. İdare Mahkemesi'nde süren dava süresince Mucur İlçe Müftülüğü'nde yardımcı hizmetli olarak göreve başlayan Fatih Ardıç, bu süre zarfından ‘Çıkar Telefonu' isimli ikinci bir klip daha çekti.

‘Sen misin millete vekil, Çiftçiye yapmışsın şekil, Halkın efendisi onlar, Sen bu siyasetten çekil' sözlerinin yer aldığı klibin 20 Aralık 2022 tarihinde sosyal medyada yayınlanmasını ardından Kırşehir ilçesindeki siyasilerden gelen tepkiler üzerine Fatih Ardıç'a ilçe müftülüğü tarafından soruşturma açıldı.

Çektiği ikinci klip sebebiyle hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Fatih Ardıç şu ifadelere yer verdi:

“Ben, doğrularımdan şaşmadığımı göstermek amacıyla ikinci bir klip çektim. İkinci klibimi Kırşehir Mucur ve Kayseri olmak üzere iki yerde çektim. ‘Çıkar Telefonu' adı altında çektiğim ikincin klibimi 20 Aralık 2022 tarihinde internet ortamında yayınladım. Klip yayınlanır yayınlanmaz bu sefer Kırşehir'de bazı siyasiler ‘Sen misin millete vekil, Çiftçiye yapmışsın şekil, Halkın efendisi onlar, Sen bu siyasetten çekil' sözlerinden rahatsızlık duyarak beni kaymakamlığa şikayet etmiş.

Şikayetin ardından Mucur Kaymakamlığı'nın talimatı ile ilçe müftülüğü hakkımda bir soruşturma daha açtı. Soruşturmada verdiğim ifadede şarkıdaki sözlerle kimi kast ettiğimi sordular. Ben de kimseyi kastetmediğimi, sadece halkımızın dillendiremediği sözleri gündeme getirdiğimi ifade ettim. Soruşturma halen devam ediyor.”

“İKİNCİ KİLİBİMDEN DE PİŞMAN DEĞİLİM”

‘Çıkar Telefonunu' isimli ikinci klibinden pişman olmadığını söyleyen Ardıç açıklamasında son olarak şöyle konuştu: “Bu şarkıda, halkın genel izlenimlerini anlatmaya çalıştım. Halkın hiç kimse tarafından hor görülmemesini istediğim için böyle bir eser yapmak istedim.

Bu şarkının sözlerinde rahatsızlık duyacak ne var? Halkın yayında olmak, halkın sesini dile getirmek suç mu? Benim derdim siyaset değil. Sürekli sosyal medya üzerinden sokak röportajlarını görüyorum. Ekonomik sıkıntılar üzerine yapılan röportajlarda bir vatandaş sıkıntısını anlattığı zaman yanındaki kişiler hemen ‘Telefonunu çıkar. Bak son model telefon kullanıyorsun. Sonra ekonomiden şikayet ediyorsun' gibi ifadeler kullanıyor.

Sanki büyülenmiş bir toplum var gibi alakasız ifadelerle ekonomiyi kötü duruma getirenleri savunma ihtiyacı duyuyorlar. ‘Ekonomi kötü' demek bir siyaset değildir, bir gerçekliktir. Vatandaşın bir cep telefonun olması ekonominin iyiye gittiği anlamına gelmez. Ülkemizde bir gencimiz yeni bir cep telefonu almakta zorlanırken, Avrupa'daki gençler son model otomobillere biniyor.

Ülkemizde bir çift artık evlenmekten korkuyor. Bu nedenle bir cep telefonun lüks gözükmesi gerçekten anlamsız bir benzetmedir. Yaptığım ikinci klibimden de pişman değilim. Klibimde başta gençlimiz olmak üzere elleri nasırlı çiftçimizin ve halkımızın sesi olduğuma inanıyorum.”