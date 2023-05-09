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Cam silerken 5. kattan düşüp yaşamını yitirdi

Edirne'de 5. kattaki evininin pencere camını silerken dengesini kaybedip düşen 44 yaşındaki Sevil Diri yaşamını yitirdi.

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Cam silerken 5. kattan düşüp yaşamını yitirdi

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve bir çocuk annesi Sevil Diri, pencerenin camını silerken dengesini kaybedip apartmanın bahçesindeki beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde beşinci kattan düşen Diri’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sevil Diri’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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