Çamaşır makinasından para fışkırdı! İşte 7 milyar TL’lik Terkinler Çetesi operasyonun detayları

Terkinler Çetesi'ne yönelik Bursa'nın İnegöl ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Çetenin vatandaşlardan topladığı paraların 2 milyon TL'lik kısmı çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinden çıkarken, çete üyelerine ait 6 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Çetenin 31 ayrı şirketine de önümüzdeki günlerde kayyım atanacağı belirtildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı açıklamada, İnegöl merkezli faaliyet yürüten Terkinler Çetesi’ne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca ‘tefecilik’, ‘yağma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘insan ticareti’ suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik 25 Eylülde operasyon düzenlendi.

57 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bursa İnegöl merkezli, İstanbul, Ankara ve Erzurum’daki 57 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 450 jandarma personeli görev aldı. Aralarında elebaşı ile 1 kamu görevlisinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 tabanca, 5 pompalı av tüfeği, tabancalara ait 9 şarjör, bin 387 mermi, 762 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

2 MİLYON LİRA ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN ÇIKTI

Öte yandan İnegöl’de bir eve yapılan baskında, çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinin içerisinde 2 milyon TL ele geçirilirken, yapılan aramalarda ayrıca bin 540 euro, 5 bin dolar, 410 gram altın, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 330 tapu senedi, 410 çek, 71 çek koçanı, 475 boş senet, 8 senet koçanı, 45 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim-kart, usb bellek ve doküman ele geçirildi.

6 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınarak, Bursa’ya getirilen çete üyelerinin sorgusu devam ederken, MASAK ile iletişime geçilerek başlatılan çalışma sonucunda 6 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

SPOR KULÜBÜNE SPONSOR OLUP İHALELERE GİRMİŞLER

Tefecilik yaparak yüzlerce kişinin malını ele geçiren çetenin, ilçedeki bir spor kulübüne de sponsor olduğu ortaya çıktı.

Çetenin belediye ihalelerine de fesat karıştırıp, ihaleye girmek isteyenleri tehdit ettiği ve bu nedenle İnegöl Belediye Başkanının, 2 ayrı ihaleyi iptal edip çete üyelerine vermediği öğrenildi.

31 ŞİRKETE KAYYIM ATANACAK

İşledikleri suçlar ile ilgili haklarında daha önce 10 kez fezleke hazırlanan çete üyelerinin, ilçeye saldığı korku sebebiyle şikayetçileri olmayınca soruşturmaların daha önce başlamadan bittiği öğrenildi.

3 BİN 200 SAYFALIK FEZLEKE

Jandarma ekiplerinin 8 aydır yürüttüğü fiziki ve teknik takiple, 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladığı, ilk etapta 40 olan şikayetçi sayısının her geçen gün arttığı bildirildi.

KAYYUM ATANACAK

Öte yandan çetenin el konulan 31 ayrı şirketine önümüzdeki günlerde kayyım atanacağı, çetenin terör bağlantısının olup olmadığının da çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi. Gözaltı süresi uzatılan çete üyelerinin işlemleri sürüyor. (DHA)

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